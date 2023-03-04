Худобин может перейти в «Авангард», «Металлург» или «Трактор»

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Антон Худобин может перейти в «Авангард», «Металлург» или «Трактор».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Худобин перешел из «Далласа» в «Чикаго» в результате обмена.

36-летний российский вратарь не играл в НХЛ в текущем сезоне.

В АХЛ за «Техас» он провел 24 игры (89,9% сэйвов, 2,89 коэффициент надежности). У него действует последний год соглашения с кэпхитом 3,33 миллиона долларов.

За карьеру в НХЛ он провел 259 матчей и одержал 114 побед.

Худобин планирует играть в КХЛ в следующем сезоне. Агент подтвердил

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6 комментариев

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Персональные данные Номер 67327384
Думаю, будет выбирать тренера
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Болельщик МГ
Ответ T.T.
Один нрмальный сезон, всю карьеру провел как средний бэкап, да еще и приедет играть за оверпрайс.
Согласен полностью. Он всегда был второй номер. Но единственное есть опыт, пригодиться в любом случае. Но кейс запросит хороший
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крок 58
Металлургу нужен! Берем!
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T.T.
Один нрмальный сезон, всю карьеру провел как средний бэкап, да еще и приедет играть за оверпрайс.
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Bogdan
Ответ srs
Если конечно будут не против СКА с ЦСКА?
он магнитогорский воспитанник, чемпион сезона 06/07, жду Антоху дома)
+3
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+3
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srs
Если конечно будут не против СКА с ЦСКА?
+3
-2
+1
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