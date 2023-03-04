Худобин может перейти в «Авангард», «Металлург» или «Трактор»

может перейти в « », « » или « ».

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Худобин перешел из «Далласа» в «Чикаго» в результате обмена.

36-летний российский вратарь не играл в НХЛ в текущем сезоне.

В АХЛ за «Техас» он провел 24 игры (89,9% сэйвов, 2,89 коэффициент надежности). У него действует последний год соглашения с кэпхитом 3,33 миллиона долларов.

За карьеру в НХЛ он провел 259 матчей и одержал 114 побед.

Худобин планирует играть в КХЛ в следующем сезоне. Агент подтвердил