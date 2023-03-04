Владислав Фирстов: «До отъезда за океан у меня не было проблем с удалениями. Надо притушить в себе «североамериканский огонь»

высказался после матча против « » (5:2, 1-1).

«В первой игре всего два раза бросил по воротам, в этой игре вышел заряженным на бросок. Первым броском удалось забить гол, завел команду, и дальше «Торпедо» поперло.

Хочется играть в хоккей, а не размениваться на стычки. Они забирают нужные эмоции и лишние нервы. Во втором периоде мы немного расслабились, нам нужно было попроще сыграть. «Динамо» нас поддавило, нам надо было провести 3-4 атаки, и они бы подсели.

Удаления у нас были лишние порой. У меня, у . Надо было спокойно доиграть, а мы наступаем на одни и те же грабли. Ищем приключения себе на одно место.

До отъезда в Северную Америку у меня не было проблем с удалениями. Возможно, игра за океаном так на мне сказалась. Такие вещи идут во вред команде. У меня нет желания кого-то «убить». Это эмоции. Ответ на действия соперника. Надо притушить в себе «североамериканский огонь». Сердце должно быть горячим, а голова – холодной. Пока иногда и сердце, и голова горячие. Видимо, по причине моей молодости.

Из-за болельщиков и их поддержки порой не слышно, что кричим сопернику во время стычек. Это наш шестой игрок, который нас всегда поддерживает. Мы с ними одна семья. Без них мы бы и регулярный чемпионат хуже сыграли, и в этом матче бы не выиграли», – сказал нападающий « ».

Напомним, Фирстов ранее играл в и АХЛ.