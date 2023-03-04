Миронов о матче с «Торпедо»: «Это плей-офф – любой «кекс-шмекс» может стоить игры»

высказался после матча против « » (2:5, 1-1 в серии).

«Это плей-офф – любой «кекс-шмекс» может стоить игры. Ничего страшного, готовимся дальше. Бились обе команды.

Нет какого-то одного ключевого момента сегодня. Первое мое удаление, которое «Торпедо» реализовало, потом еще пропустили, затем включились в игру. Матч шел туда-сюда, какие-то качели.

Та агрессия, которая сегодня в рамках правил была на льду, только подстегивает, сплачивает коллектив и дает результат. Не стали останавливаться при счете 2:5, потому что понимаем, что это плей-офф, в котором нам с одним соперником играть много игр. Это не регулярный чемпионат, где сыграл и полетел в другой город. В плей-офф все переходит из игры в игру», – сказал защитник « ».