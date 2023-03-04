подвел итоги матча плей-офф с « » (2:5, 1-1).

– Показалось, что « » оказалось не готово к первым пяти-десяти минутам. С чем связываете такое начало?

– Это проблема, мы готовили к этому команду, но не справились.

– Замена вратаря – это больше психологический ход?

– Да, все правильно.

– При большинстве, когда играли «пять на три», не было мысли взять тайм-аут, что-то дополнительно нарисовать и рассказать игрокам?

– Дополнительно рисуют, когда ты что-то новое делаешь. Когда ты тренируешься целый год и все знают, что делать, то зачем это нужно?

– До того, как получили большинство «пять на три», вы заменили вратаря и получилось «шесть на четыре». Почему не стали играть вшестером против троих?

– «Пять на три» – это достаточно. А так, лишний мешаться даже будет.

– Отбившись в меньшинстве, казалось, что «Динамо» свои шайбы забросит. Почему пропустили два гола за шесть минут, что там случилось?

– Любая игра складывается из ошибок. Вот именно третий гол – детский сад. Что тут говорить.

– После первой игры мы говорили о том, что «Торпедо» доминировало во втором периоде. Сегодня вторая двадцатиминутка кардинально отличалась. Чем?

– В счете. Тогда мы вели, сегодня – они. Одни пытаются отыграться, другие – защититься. Это нормальное явление, когда играют равные команды и преимущество переходит от одних к другим.

– При счете 5:2 «Динамо» не остановилось, шло вперед, проявляло агрессию. Это игроки сами горели или тренеры что-то требовали и не говорили беречь силы?

– Серия только началась. Мы прекрасно понимаем, что только два матча позади. Ребята играли. Знали, что через день новая игра.

– Первый матч серии начинался с агрессии «Динамо», сегодня этого не было…

– Менталитет наш. Успокаиваются быстро. Что-то сделали маленькое и думают, что так и дальше пойдет, – сказал главный тренер «Динамо».