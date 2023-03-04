Кудашов о 2:5 от «Торпедо»: «Третий гол – детский сад. Что тут говорить. Любая игра складывается из ошибок» 

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Алексей Кудашов подвел итоги матча плей-офф с «Торпедо» (2:5, 1-1).

– Показалось, что «Динамо» оказалось не готово к первым пяти-десяти минутам. С чем связываете такое начало?

– Это проблема, мы готовили к этому команду, но не справились.

– Замена вратаря – это больше психологический ход?

– Да, все правильно.

– При большинстве, когда играли «пять на три», не было мысли взять тайм-аут, что-то дополнительно нарисовать и рассказать игрокам?

– Дополнительно рисуют, когда ты что-то новое делаешь. Когда ты тренируешься целый год и все знают, что делать, то зачем это нужно?

– До того, как получили большинство «пять на три», вы заменили вратаря и получилось «шесть на четыре». Почему не стали играть вшестером против троих?

– «Пять на три» – это достаточно. А так, лишний мешаться даже будет.

– Отбившись в меньшинстве, казалось, что «Динамо» свои шайбы забросит. Почему пропустили два гола за шесть минут, что там случилось?

– Любая игра складывается из ошибок. Вот именно третий гол – детский сад. Что тут говорить. 

– После первой игры мы говорили о том, что «Торпедо» доминировало во втором периоде. Сегодня вторая двадцатиминутка кардинально отличалась. Чем?

– В счете. Тогда мы вели, сегодня – они. Одни пытаются отыграться, другие – защититься. Это нормальное явление, когда играют равные команды и преимущество переходит от одних к другим.

– При счете 5:2 «Динамо» не остановилось, шло вперед, проявляло агрессию. Это игроки сами горели или тренеры что-то требовали и не говорили беречь силы?

– Серия только началась. Мы прекрасно понимаем, что только два матча позади. Ребята играли. Знали, что через день новая игра.

– Первый матч серии начинался с агрессии «Динамо», сегодня этого не было…

– Менталитет наш. Успокаиваются быстро. Что-то сделали маленькое и думают, что так и дальше пойдет, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Кеша
Алексей Николаевич , столько ошибок команда мастеров КХЛ не может допускать . 1 . Отсутствие концентрации . Вы что не понимали , что с первых минут Торпедо начнет душить? Дайте им нашатырь перед выходом на лед . Пусть очнутся . 2 . Что за пижонские передачи ? Скажите подопечным , что здесь и сейчас плей офф , а не арена цирка . В первом матче на ошибке защитника при передаче Коваленко перехватил шайбу и продавил троих забил гол . В этом же матче защитник лопатой отдает себе за спину , опять перехват и выход почти один в один с левого края . Хорошо , что не забили . 3 . Большинство . Этот компонент вообще на нуле . С уходом Шипачева и Яшкина большинство никакое . Неужели у пятерки большинства нет интеллекта кроме тупых бросков от синей ? Есть же игроки с руками и мозгами . 4 . Дисциплина или полное ее отсутствие . Когда Коваленко сбил нашего голкипера , зачем наш игрок пошел разбираться ? Ну полежал бы Волков две минуты - ничего страшного. Зато играли бы 5 минут в большинстве . Бесконечные стычки , остановки игры , прерывается ритм игры . Кому это надо ? Хорошо , если бы мы вели в счете , то можно и потолкаться . А проигрывали 1:2 , потом 1:3 , а в мозгах ничего не поменялось . Кому нужна это борьба ? У нас не секция дзюдо . Мы не СКА . Это они по методикам дзюдо тренируются . Вы думаете , что прибавим и затолкаем , а получилось все наоборот . Требуйте от игроков жесткой дисциплины и выполнения установок . Не нужны нам нарушения . Давайте играть в хоккей . Надеюсь в Москве будет совсем другая игра : жесточайшая дисциплина , бескомпромиссная борьба на каждом участке поля , движение с шайбой и без( в этом компоненте упрекнуть игроков нельзя ) и голы . С двумя шайбами за игру выиграть невозможно . Игра Цска - Северсталь тому ярчайший пример . Да и в первом матче с Торпедо , надо честно признать , что повезло с офсайдом .
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