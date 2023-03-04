Богдан Конюшков: «Агрессия со стороны «Динамо» не испугала. Мы готовы к силовой борьбе, но у нас другой хоккей»

подвел итоги матча с «Динамо» (5:2, 1-1).

«Первая победа в плей-офф на вкус боевая, на характере. Горжусь всеми своими партнерами. В плей-офф с каждым матчем будет больше стычек. Можно сказать, что нехоккейные моменты будут решать исход встречи. На эмоциях будут вытаскиваться игры. В такие моменты главное не пасовать, а играть в свою игру.

С точки зрения хоккея ничего не меняется по сравнению с регулярным чемпионатом. Просто ответственности больше, когда выходишь на лед. Ошибка в плей-офф стоит гораздо дороже.

Как удается оставаться хладнокровным в дебютном плей-офф? Тренеры делают большую работу. Постоянно повторяют, что голова должна быть холодной. Что мы должны гореть изнутри и быть заведенными. Тренеры подчеркивают постоянно, что у нас нет молодых, что мы все сыграли весь чемпионат и все зависит от того, какой хоккей мы будем демонстрировать.

Агрессия со стороны «Динамо» не испугала и не обескуражила. Мы все готовы к силовой борьбе, но у нас другой хоккей. Мы должны играть в пас и за счет этого выигрывать игры», – сказал защитник «Торпедо».

Матч «Торпедо» – «Динамо» завершился массовой стычкой