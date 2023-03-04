Агент Пулккинена: «Теему может забивать по 30 голов за сезон. Если его правильно использовать, он будет очень полезным»

Агент нападающего « » Теему Пулккинена высказался о будущем хоккеиста.

– Готов ли остаться в КХЛ Теему Пулккинен?

– Теему готов. Занимаемся этим вопросом.

Пулккинен – игрок специфический. Но если его правильно использовать, то он будет очень-очень полезным. Без проблем может забивать по 30 голов за сезон. Однако для этого нужно, чтобы он стоял на своем месте на левом фланге, – сказал .

В минувшем регулярном чемпионате Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх.