Агент Пулккинена: «Теему может забивать по 30 голов за сезон. Если его правильно использовать, он будет очень полезным»

Теги Трактор КХЛ Теему Пулккинен Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Агент нападающего «Трактора» Теему Пулккинена высказался о будущем хоккеиста.

– Готов ли остаться в КХЛ Теему Пулккинен?

– Теему готов. Занимаемся этим вопросом.

Пулккинен – игрок специфический. Но если его правильно использовать, то он будет очень-очень полезным. Без проблем может забивать по 30 голов за сезон. Однако для этого нужно, чтобы он стоял на своем месте на левом фланге, – сказал Алеша Пилко.

В минувшем регулярном чемпионате Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий