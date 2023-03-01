Гендиректор «Трактора»: «Большие симпатии к «Торпедо» – команде с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия сработает в плей-офф»

Теги Ак Барс Трактор Торпедо Данис Зарипов Иван Савин КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, кого поддержит в Кубке Гагарина.

«Я буду болеть за «Ак Барс», потому что у меня там близкий друг – как брат – Данис Зарипов выступает. Рассчитываю, что они победят в Кубке Гагарина.

Большие симпатии у меня в Западной конференции к «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команда с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия будет работать в плей-офф.

Искренне желаю успеха в плей-офф обеим командам», – сказал Савин.

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1 комментарий

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Кеша
Романтический уклон в хоккее это что-то новенькое . Кто такой Савин ? Это , который обосрался , а крайним сделал тренера ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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