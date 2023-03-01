Гендиректор «Трактора»: «Большие симпатии к «Торпедо» – команде с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия сработает в плей-офф»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, кого поддержит в Кубке Гагарина.
«Я буду болеть за «Ак Барс», потому что у меня там близкий друг – как брат – Данис Зарипов выступает. Рассчитываю, что они победят в Кубке Гагарина.
Большие симпатии у меня в Западной конференции к «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Команда с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия будет работать в плей-офф.
Искренне желаю успеха в плей-офф обеим командам», – сказал Савин.
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