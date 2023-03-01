Гендиректор «Трактора»: «Большие симпатии к «Торпедо» – команде с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия сработает в плей-офф»

Генеральный директор « » рассказал, кого поддержит в Кубке Гагарина.

«Я буду болеть за « », потому что у меня там близкий друг – как брат – выступает. Рассчитываю, что они победят в Кубке Гагарина.

Большие симпатии у меня в Западной конференции к « » из Нижнего Новгорода. Команда с романтическим уклоном. Интересно, насколько эта философия будет работать в плей-офф.

Искренне желаю успеха в плей-офф обеим командам», – сказал Савин.