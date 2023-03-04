Щитов о драке в игре «Ак Барс» – «Нефтехимик»: «Радулов не стал бить лежачего, все было честно. Чивилев его потом сам провоцировал»

Теги Ак Барс Нефтехимик драки Никита Щитов Максим Гончаров Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Воронков Илья Сафонов Андрей Чивилев Хоккей

Никита Щитов прокомментировал драку хоккеистов «Ак Барса» и «Нефтехимика».

Эпизод с потасовкой произошел во втором периоде второго матча серии Кубка Гагарина. У ворот казанской команды возникла стычка, в которой приняли участие Александр Радулов, Андрей Чивилев, Максим Гончаров и Илья Сафонов.

– На мой взгляд, все было честно. Игрок «Нефтехимика» лежал, но Радулов его не бил. Они встали, Чивилев толкнул соперника и понятно, что Радулов ударил его в ответ. А что делать? Это хоккей, это плей-офф. Правильно, что не стал бить лежачего, это нормальный поступок. Чивилев его потом сам провоцировал, но его нельзя за это осуждать, у него свои эмоции.

Молодцы, хорошее шоу получилось. Думаю, болельщикам это понравилось. Команды будут более заряжены на следующий матч. Снова о Радулове говорят, он украшение лиги, привлекает внимание.

– А то, что Дмитрий Воронков держал игрока «Нефтехимика»?

– Радулов – это главная звезда, и, чтобы его не ударили, Воронков держал игрока «Нефтехимика». Своих лидеров оберегают. А где были остальные хоккеисты нижнекамской команды и почему не могли ничего противопоставить Воронкову? Хотя Максим Гончаров хорошо подрался.

Приятно, что «Нефтехимик» в серии кусается, показывает зубы. С трудом попали в плей-офф, но «старшему брату», главной команде республики не уступают, дерутся. Молодцы, что демонстрируют характер, изматывают соперника, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Чистая ярость татарского дерби: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал

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8 комментариев

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Дэн Селедкин
Ответ гога11
Радулов нагловатый тип, не надо его оправдывать.
Речь не о том какой тип Радулов. Речь о том, что произошло на льду. А то что произошло на льду, говорит о том, что Радулов нормальный мужик.
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Персональные данные Номер 67327384
Еще бы он стал его бить, головой об лед чтоли? То же мне заслуга. Танеко-47 не такуй уж и дурак чтобы косячить по полной
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Кеша
Это правда ! Радулов не стал бить лежачего . Радул дал встать Чивилеву и не трогал его . Мне кажется был намерен закончить. А Чивилев начал бычить и получил заслуженно .
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гога11
Радулов нагловатый тип, не надо его оправдывать.
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Грегори Хауз
В руках себя держать надо. Завели неприкасаемого.
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prus_3
Не верьте видео!
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Rialto
Давайте фанаты какбасра! Больше минусов!
+2
-1
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Rialto
Щитов ты реальный щит.... а игроки НХ должны просто ломать двух упырей из какбасры
+2
-3
-1
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