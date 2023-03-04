Щитов о драке в игре «Ак Барс» – «Нефтехимик»: «Радулов не стал бить лежачего, все было честно. Чивилев его потом сам провоцировал»

прокомментировал драку хоккеистов « » и «Нефтехимика».

Эпизод с потасовкой произошел во втором периоде второго матча серии Кубка Гагарина. У ворот казанской команды возникла стычка, в которой приняли участие , Андрей Чивилев, Максим Гончаров и .

– На мой взгляд, все было честно. Игрок «Нефтехимика» лежал, но Радулов его не бил. Они встали, Чивилев толкнул соперника и понятно, что Радулов ударил его в ответ. А что делать? Это хоккей, это плей-офф. Правильно, что не стал бить лежачего, это нормальный поступок. Чивилев его потом сам провоцировал, но его нельзя за это осуждать, у него свои эмоции.

Молодцы, хорошее шоу получилось. Думаю, болельщикам это понравилось. Команды будут более заряжены на следующий матч. Снова о Радулове говорят, он украшение лиги, привлекает внимание.

– А то, что держал игрока «Нефтехимика»?

– Радулов – это главная звезда, и, чтобы его не ударили, Воронков держал игрока «Нефтехимика». Своих лидеров оберегают. А где были остальные хоккеисты нижнекамской команды и почему не могли ничего противопоставить Воронкову? Хотя Максим Гончаров хорошо подрался.

Приятно, что «Нефтехимик» в серии кусается, показывает зубы. С трудом попали в плей-офф, но «старшему брату», главной команде республики не уступают, дерутся. Молодцы, что демонстрируют характер, изматывают соперника, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Чистая ярость татарского дерби: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал