Радулов оштрафован как зачинщик драки в матче с «Нефтехимиком»

Нападающий « » Александр Радулов оштрафован за драку.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет , рассмотрев эпизод матча «Ак Барс» – «Нефтехимик» (4:1, 1-1 в серии).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, в середине второго периода у ворот казанской команды возникла потасовка, в которой приняли участие Александр Радулов, Андрей Чивилев, Максим Гончаров и Илья Сафонов.

Чистая ярость татарского дерби: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал