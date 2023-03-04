Радулов оштрафован как зачинщик драки в матче с «Нефтехимиком»
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов оштрафован за драку.
Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Ак Барс» – «Нефтехимик» (4:1, 1-1 в серии).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
Напомним, в середине второго периода у ворот казанской команды возникла потасовка, в которой приняли участие Александр Радулов, Андрей Чивилев, Максим Гончаров и Илья Сафонов.
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