Радулов оштрафован как зачинщик драки в матче с «Нефтехимиком»

Теги Ак Барс Нефтехимик драки Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина деньги Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов оштрафован за драку.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Ак Барс» – «Нефтехимик» (4:1, 1-1 в серии).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, в середине второго периода у ворот казанской команды возникла потасовка, в которой приняли участие Александр Радулов, Андрей Чивилев, Максим Гончаров и Илья Сафонов.

Чистая ярость татарского дерби: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал

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23 комментария

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Tina
Ответ Рузалия Лакербая
Запомним, ведь это не последний сезон в КХЛ 😎
🤝✊
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Tina
Ответ Дина Мусина
У Нижнекамска что НХ что Реактор не умеют проигрывать . Как начинают проигрывать они превращаются в деревенский быдло. Деревенские, теперь можете минусовать мне плевать (
+++++++++
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Ратибор Добрынин
Ответ Hudson_Hawk
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Ты лучше скажи спасибо нижнекамским барыгам, которые болелам АБ билеты продают. Завтра большая часть арены опять за Казань будет.
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Ратибор Добрынин
Ответ Delys
А якупова за атаку вратаря кто будет штрафовать?
Адамчук накажет
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k-kaprizov
Так и надо чёрту
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-1
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Дина Мусина
У Нижнекамска что НХ что Реактор не умеют проигрывать . Как начинают проигрывать они превращаются в деревенский быдло. Деревенские, теперь можете минусовать мне плевать (
0
0
0
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Рузалия Лакербая
Ответ barsik94
А игроков НХ за нырки штрафовать не будут что-ли? Или арбитров, которые первые два удаления у барсов из воздуха взяли?
Нет не будут , они ведь в нашей конференции аналогичны СКА. 😂
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Hudson_Hawk
Ответ Tina
👏👏👏Они своими никогда не были , только мы радовались за них что они в ПО вошли, а зря
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Славонычч
28_й из НХ конечно ссыканул мальца
0
-1
-1
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Рузалия Лакербая
Ответ Delys
А якупова за атаку вратаря кто будет штрафовать?
Нет не будут, они ведь святые.
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Рузалия Лакербая
Ответ Дина Мусина
Нефтехимик очень подло себя повели . Нефтехимик эту драку затеяли чтоб устранит ведущую звено Ак барса ,с любым способом .В итоге Сафонов -5 минут Радулов -17 минут . Лично меня они вчера разочаровали . Лучше бы мы этим неблагодарным не помогали попасть в плэй-офф
Запомним, ведь это не последний сезон в КХЛ 😎
+2
-3
-1
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Hudson_Hawk
Ответ Delys
А якупова за атаку вратаря кто будет штрафовать?
Таких атак десяток за матч
+2
0
+2
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Hudson_Hawk
Ответ Дина Мусина
Нефтехимик очень подло себя повели . Нефтехимик эту драку затеяли чтоб устранит ведущую звено Ак барса ,с любым способом .В итоге Сафонов -5 минут Радулов -17 минут . Лично меня они вчера разочаровали . Лучше бы мы этим неблагодарным не помогали попасть в плэй-офф
Мусина такая мусина....
+1
0
+1
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Hudson_Hawk
Ответ Дина Мусина
Нефтехимик очень подло себя повели . Нефтехимик эту драку затеяли чтоб устранит ведущую звено Ак барса ,с любым способом .В итоге Сафонов -5 минут Радулов -17 минут . Лично меня они вчера разочаровали . Лучше бы мы этим неблагодарным не помогали попасть в плэй-офф
Казань осень подло себя повели, любыми способами выводили игроков Нефтехимика из игры...бла бла бла
+1
-1
0
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Дина Мусина
Нефтехимик очень подло себя повели . Нефтехимик эту драку затеяли чтоб устранит ведущую звено Ак барса ,с любым способом .В итоге Сафонов -5 минут Радулов -17 минут . Лично меня они вчера разочаровали . Лучше бы мы этим неблагодарным не помогали попасть в плэй-офф
0
-2
-2
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Delys
А якупова за атаку вратаря кто будет штрафовать?
+1
-1
0
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Sibai
Самые 💩 в Ак барсе это Воронков и Лука
+1
-4
-3
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barsik94
А игроков НХ за нырки штрафовать не будут что-ли? Или арбитров, которые первые два удаления у барсов из воздуха взяли?
+6
-5
+1
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Tina
Ответ Илья Муромцев
Бей своих...Чтоб чужие боялись ! Не кому пощады не будет!!!! Идём за ЧЕТВЁРТЫМ !!!! (🏆🏆🏆🏆)
👏👏👏Они своими никогда не были , только мы радовались за них что они в ПО вошли, а зря
+1
-2
-1
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Tina
Ой, ёй, ёй с воды на хлеб будет перебиваться сейчас 🤦‍♂️
ВПЕРЁД АК-БАРС!!!
+4
-2
+2
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Илья Муромцев
Бей своих...Чтоб чужие боялись !
Не кому пощады не будет!!!!
Идём за ЧЕТВЁРТЫМ !!!! (🏆🏆🏆🏆)
+2
-4
-2
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Rodgeras
На весь бонус от регулярки!
+4
-2
+2
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Всеволод Гриценко
отдай нам свои 90 миллионов!
+3
-1
+2
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Rialto
И матчей 5 дисквалификации, ему и его петуху
+4
-5
-1
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