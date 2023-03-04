Чивилев о драке с Радуловым: «Была толкотня перед воротами, сцепились, ничего необычного. Это плей-офф, кайфую от хоккея»

Форвард « » высказался о своей драке с .

Эпизод произошел во втором периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина между « » и «Нефтехимиком» (4:1, 1-1), когда у ворот казанской команды возникла стычка.

– В каком состоянии подошли к игре? План как-то меняли?

– Конечно, были заряжены после первой встречи, это же игры плей-офф. Ничего не меняли, играли в свой хоккей. Мы ожидали, что «Ак Барс» так побежит вперед, но пропустили быстрые голы.

– Расскажи про драку с Радуловым.

– Да не знаю, была толкотня перед воротами. Сцепились, подрались, ничего необычного. Это плей-офф, это хоккей.

– Какой это у тебя бой?

– Мне кажется, первый.

– Могли как-то далее зацепиться, вернуться? 42 хита на двоих, 64 минуты штрафа суммарно.

– Мне кажется, если бы не третий гол, реализуй мы свои моменты, то игра могла бы сложиться по-другому.

– Для тебя серия складывается богатой на события: драка с Радуловым, отгрузил две в прошлом матче. Кайфуешь от хоккея?

– Конечно, кайфую. Попали в плей-офф, но все равно хочется пройти дальше, – сказал Чивилев.

Чистая ярость татарского дерби: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал