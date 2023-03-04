Дыняк об ударах Радулова в драке: «Мы не судьи UFC, чтобы оценивать. Эмоции кипели, никто не хочет уступать. Мы не должны срываться и злиться»

оценил действия в драке в игре с «Нефтехимиком».

Эпизод произошел во втором периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина между « » и « » (4:1, 1-1), когда у ворот казанской команды возникла стычка.

– Сегодня никто не хотел уступать, была боевая игра, все шли до конца.

– Как оцените удары Радулова? Дважды он повалил соперника на лед.

– Мы не судьи UFC, чтобы оценивать удары. Это хоккей, здесь случаются и драки, и все остальное. Эмоции кипели у обеих команд, никто не хочет уступать, тем более в плей-офф.

– Была ли уверенность после первого поражения, что ваша команда сильнее соперника и должна сегодня выиграть?

– В плей-офф нет никакого статуса, здесь все равны. Это вторая часть чемпионата, все хотят выиграть. Мы все бьемся, все зависит от коллектива. Мы сегодня вышли злые после прошлого поражения. Эта злость придала нам уверенности. Ребята забросили в большинстве, в меньшинстве ловили на себя все шайбы. Мы сегодня были единым коллективом.

– Просит ли Билялетдинов вас не срываться на драках?

– Он просит нас быть сдержаннее. Мы не должны срываться на эти удаления, злиться. Мы должны более спокойно реагировать на это. В плей-офф любая команда будет провоцировать игроков, соперника, лидеров, – сказал форвард казанцев.

Чистая ярость татарского дерби: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал