Радулов сцепился с Чивилевым, нанес ему два удара в матче «Ак Барса» и «Нефтехимика», Гончаров подрался с Сафоновым

Теги Ак Барс Нефтехимик драки Максим Гончаров Александр Радулов видео КХЛ Кубок Гагарина Илья Сафонов Андрей Чивилев Хоккей

Александр Радулов подрался с хоккеистом «Нефтехимика».

«Ак Барс» и «Нефтехимик» проводят второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

В середине второго периода у ворот казанской команды возникла потасовка, в которой приняли участие Александр Радулов, Андрей Чивилев, Максим Гончаров и Илья Сафонов.

После первого удара Радулова Чивилев оказался на льду, хоккеист нижнекамцев поднялся и оттолкнул Александра, после чего форвард казанцев нанес еще один удар. В другой части площадки подрались Гончаров и Сафонов.

По итогам эпизода Радулов получил 17 минут штрафа (10 минут – зачинщик драки, 5 минут – драка, 2 минуты – грубость), Чивилев, Гончаров и Сафонов заработали по пять минут штрафа каждый.

22 комментария

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marshal .masha
Ответ Ратибор Добрынин
Перепись обиженных на Воронкова и Радулова объявляется открытой
Пусть очередь занимают))
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Домингес Казань
Ответ kazbek.sultanbek
Какие вопросы к Гончарову? Что за претензии? Вы вообще смотрели когда-нибудь хоккейные драки? Драка в шлеме, блин. Не смог Сафонов снять шлем с Гончарова, пусть получает.
на твоего Гончарова выйдет такой же силовик Адамчук вот и посмотрим что он сможет против него,наверное опять каской кинет и за судьями спрячется,на игровика который на 10лет моложе прыгать Гончаров значит красавец,а Радулов который не стал бить Чивилева когда тот упал,а ударил когда игрок нефти встал и сам повторно полез значит подлый)))реально смешно
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Tina
Ответ Ратибор Добрынин
Перепись обиженных на Воронкова и Радулова объявляется открытой
👏👏👏👍
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Zlodimir
Веселье 😂
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BLAD
Ответ Scrappy_Coco
воронков такая крыса, только и может сзади лезть
Воронок за команду, вопрос в том кто здесь К...после этих комментарий?
+2
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BLAD
Ответ Евгений Исаев
Поддерживаю Вашу мысль - зачем он блокировал Чивилева? Чего влез в разборку? В конце ещё и швырнул соперника - опять же не своего и со спины! Подленько и по-свинки повёл себя... Воронок!
Не нужно передёргивать, Санёк всё сделал правильно. И не нужно ныть, это от зависти. И подло обсуждать...
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BLAD
Ответ BernardLama
Комментарий удален модератором
Похоже Вы сами этакое........
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kazbek.sultanbek
Ответ Dr Gonzo
Воронков не прав, но в драку Радулова и Чивилева вмешивался не только он, но и Березин. К Гончарову тоже можно вопросы найти. И удары по затылку, и драка в шлеме против бесшлемного Сафонова. В целом нормально все порубились.
Какие вопросы к Гончарову? Что за претензии? Вы вообще смотрели когда-нибудь хоккейные драки? Драка в шлеме, блин. Не смог Сафонов снять шлем с Гончарова, пусть получает.
+4
-2
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BernardLama
Комментарий удален модератором
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Bucefall
Радулов в порядке надо ему с Емелей Сашкой зарубиться. бабла срубят уйму
+1
-2
-1
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Ратибор Добрынин
Перепись обиженных на Воронкова и Радулова объявляется открытой
+11
-3
+8
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Илья Илья
Ответ Shldnkn
Комментарий удален модератором
Кагарлицкий
+4
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Евгений Исаев
Ответ Scrappy_Coco
воронков такая крыса, только и может сзади лезть
Поддерживаю Вашу мысль - зачем он блокировал Чивилева? Чего влез в разборку? В конце ещё и швырнул соперника - опять же не своего и со спины! Подленько и по-свинки повёл себя... Воронок!
+5
-8
-3
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Russia-nn
Воронков или кто там под 10 номером - дурачок на букву м, вторым полез на одного
+2
-8
-6
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Илья Илья
Ответ Dr Gonzo
Это ничего, что после остановки конфликта сначала был толчок от Чивилева, а потом уже повторный удар?
А ничего что он бил, когда воронков висел на сопернике
+7
-6
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Scrappy_Coco
воронков такая крыса, только и может сзади лезть
+11
-13
-2
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Ильмир Зайнапов
Радулов своё дело делает
+7
-4
+3
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Shldnkn
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Dr Gonzo
Ответ Евгениий
Гончаров как всегда в порядке. Воронков как крыса - Чивилев с Раздуловым, этот лезет, ещё и со спины
Воронков не прав, но в драку Радулова и Чивилева вмешивался не только он, но и Березин. К Гончарову тоже можно вопросы найти. И удары по затылку, и драка в шлеме против бесшлемного Сафонова. В целом нормально все порубились.
+9
-4
+5
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newyork13
Пес во всей красе
+11
-5
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Dr Gonzo
Ответ Назар Игорь
А Радулов поступил подленько, ударил после остановки конфликта, в НХЛ за такое наказыаают жестко.
Это ничего, что после остановки конфликта сначала был толчок от Чивилева, а потом уже повторный удар?
+15
-7
+8
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Назар Игорь
А Радулов поступил подленько, ударил после остановки конфликта, в НХЛ за такое наказыаают жестко.
+10
-15
-5
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Евгениий
Гончаров как всегда в порядке. Воронков как крыса - Чивилев с Раздуловым, этот лезет, ещё и со спины
+20
-14
+6
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Ферзь на р1
Такой хоккей мы приветствуем!
+13
-2
+11
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