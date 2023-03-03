Радулов сцепился с Чивилевым, нанес ему два удара в матче «Ак Барса» и «Нефтехимика», Гончаров подрался с Сафоновым
Александр Радулов подрался с хоккеистом «Нефтехимика».
«Ак Барс» и «Нефтехимик» проводят второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина.
В середине второго периода у ворот казанской команды возникла потасовка, в которой приняли участие Александр Радулов, Андрей Чивилев, Максим Гончаров и Илья Сафонов.
После первого удара Радулова Чивилев оказался на льду, хоккеист нижнекамцев поднялся и оттолкнул Александра, после чего форвард казанцев нанес еще один удар. В другой части площадки подрались Гончаров и Сафонов.
По итогам эпизода Радулов получил 17 минут штрафа (10 минут – зачинщик драки, 5 минут – драка, 2 минуты – грубость), Чивилев, Гончаров и Сафонов заработали по пять минут штрафа каждый.
22 комментария