Радулов сцепился с Чивилевым, нанес ему два удара в матче «Ак Барса» и «Нефтехимика», Гончаров подрался с Сафоновым

Александр Радулов подрался с хоккеистом «Нефтехимика».

« » и « » проводят второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

В середине второго периода у ворот казанской команды возникла потасовка, в которой приняли участие , Андрей Чивилев, и .

После первого удара Радулова Чивилев оказался на льду, хоккеист нижнекамцев поднялся и оттолкнул Александра, после чего форвард казанцев нанес еще один удар. В другой части площадки подрались Гончаров и Сафонов.

По итогам эпизода Радулов получил 17 минут штрафа (10 минут – зачинщик драки, 5 минут – драка, 2 минуты – грубость), Чивилев, Гончаров и Сафонов заработали по пять минут штрафа каждый.