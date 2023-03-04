Воронков о драке в матче с «Нефтехимиком»: «Просто помогал Радулову, хотя он бы и сам справился»

оценил победу «Ак Барса» над « » (4:1, 1-1).

Команды встречаются в рамках 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Боевая игра. Что касается моих голов, никакого напряжения из-за их отсутствия в плей-офф я не испытывал, все хорошо. В первой шайбе все-таки задел ее, во второй выводил на пятак, и залетела.

Взаимодействия в нашей тройке? Все приходит через работу. Все стараются, работают, Саня [ ] много подсказывает нам.

Момент с драками? Просто помогал Радулову, хотя он бы и сам справился», – сказал нападающий « ».

Чистая татарская ярость: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал