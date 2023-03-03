Галиев вышел на 4-е место в списке лучших снайперов «Ак Барса» в плей-офф – 18 шайб
Станислав Галиев вышел на четвертое место в списке лучших снайперов «Ак Барса» в плей-офф.
Нападающий забросил 18-ю шайбу в составе клуба в розыгрышах Кубка Гагарина.
Он отличился в матче против «Нефтехимика» (4:1, 1-1).
Галиев превзошел достижения Нико Капанена и Дмитрия Обухова (по 17 голов в плей-офф).
Третье место в списке занимает Джастин Азеведо (19), второе – Данис Зарипов (20). Рекорд принадлежит Алексею Морозову – 28 шайб.
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