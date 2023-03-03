Галиев вышел на 4-е место в списке лучших снайперов «Ак Барса» в плей-офф – 18 шайб

Теги Ак Барс Данис Зарипов Алексей Морозов Дмитрий Обухов Нико Капанен КХЛ рекорды Кубок Гагарина Станислав Галиев Джастин Азеведо Хоккей

Станислав Галиев вышел на четвертое место в списке лучших снайперов «Ак Барса» в плей-офф.

Нападающий забросил 18-ю шайбу в составе клуба в розыгрышах Кубка Гагарина.

Он отличился в матче против «Нефтехимика» (4:1, 1-1).

Галиев превзошел достижения Нико Капанена и Дмитрия Обухова (по 17 голов в плей-офф).

Третье место в списке занимает Джастин Азеведо (19), второе – Данис Зарипов (20). Рекорд принадлежит Алексею Морозову – 28 шайб.

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2 комментария

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MaaRek
Стасян конечно очень круто кладёт, сегодняшняя шайба в касание в 9. Думаю за плей-офф вполне 10 шайб сможет выбить
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Tina
Молодец Стас!!! Так держать!!!
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+6
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