Галиев вышел на 4-е место в списке лучших снайперов «Ак Барса» в плей-офф – 18 шайб

вышел на четвертое место в списке лучших снайперов « » в плей-офф.

Нападающий забросил 18-ю шайбу в составе клуба в розыгрышах Кубка Гагарина.

Он отличился в матче против «Нефтехимика» (4:1, 1-1).

Галиев превзошел достижения Нико Капанена и (по 17 голов в плей-офф).

Третье место в списке занимает (19), второе – (20). Рекорд принадлежит Алексею Морозову – 28 шайб.