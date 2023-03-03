Воронков забил на 14-й секунде матча с «Нефтехимиком», повторив рекорд «Ак Барса» в плей-офф

Дмитрий Воронков повторил рекорд « » в плей-офф.

Нападающий отличился на 14-й секунде матча с «Нефтехимиком» (2:0, 1-й период, 0-1 в серии).

Он повторил клубный рекорд в плей-офф, установленный в 2009 году (гол на 14-й секунде игры с «Авангардом»).

Это второй показатель в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

Самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина на счету («Барыс»). Он забил на 11-й секунде матча с «Трактором» в 2017 году.