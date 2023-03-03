Воронков забил на 14-й секунде матча с «Нефтехимиком», повторив рекорд «Ак Барса» в плей-офф

Теги Ак Барс Данис Зарипов Константин Пушкарев КХЛ рекорды Кубок Гагарина Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков повторил рекорд «Ак Барса» в плей-офф.

Нападающий отличился на 14-й секунде матча с «Нефтехимиком» (2:0, 1-й период, 0-1 в серии).

Он повторил клубный рекорд в плей-офф, установленный Данисом Зариповым в 2009 году (гол на 14-й секунде игры с «Авангардом»).

Это второй показатель в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

Самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина на счету Константина Пушкарева («Барыс»). Он забил на 11-й секунде матча с «Трактором» в 2017 году.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Роман Замалетдинов
Сегодня будет победа
Кто-нибудь сомневаться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsik94
Как будто это вчера было, вход в зону слева и щелчок Зиннурыча, классика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Замалетдинов
Сегодня будет победа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий