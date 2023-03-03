Воронков забил на 14-й секунде матча с «Нефтехимиком», повторив рекорд «Ак Барса» в плей-офф
Дмитрий Воронков повторил рекорд «Ак Барса» в плей-офф.
Нападающий отличился на 14-й секунде матча с «Нефтехимиком» (2:0, 1-й период, 0-1 в серии).
Он повторил клубный рекорд в плей-офф, установленный Данисом Зариповым в 2009 году (гол на 14-й секунде игры с «Авангардом»).
Это второй показатель в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.
Самый быстрый гол в истории плей-офф Кубка Гагарина на счету Константина Пушкарева («Барыс»). Он забил на 11-й секунде матча с «Трактором» в 2017 году.
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