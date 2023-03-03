СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» сравняли счет в сериях первого раунда Кубка Гагарина
СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» выиграли вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.
Все три клуба сравняли счет в своих сериях – 1-1.
Питерская команда победила минское «Динамо» (5:2), ярославский клуб обыграл «Витязь» (6:2), а казанцы переиграли «Нефтехимик» (4:1).
И всё равно, ради одной умной, быстрой, азартной выйгранной игры, я не готов перед ней наблюдать 3-х месячную "хоккейную импотенцию". Постоянство- признак мастерства.
Клич : Вперёд Локо - кстати звучит уже по-другому. Как-то сыкотно, да?
Второй тур: Пошалили, и будет!