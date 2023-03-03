СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» сравняли счет в сериях первого раунда Кубка Гагарина

Теги Ак Барс Локомотив Нефтехимик СКА Витязь Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» выиграли вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.

Все три клуба сравняли счет в своих сериях – 1-1.

Питерская команда победила минское «Динамо» (5:2), ярославский клуб обыграл «Витязь» (6:2), а казанцы переиграли «Нефтехимик» (4:1).

13 комментариев

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Отари Церцвадзе
Ответ BLAD
Не пойму кто здесь в фаворе, умойтесь...
Что не понятно. По моему я внятно написал. 👌👌👌
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Олег
Этого следовало ожидать. Если бы эти команды проиграли 2 раза было бы неожиданно.
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Pruvik
Вставили хорошего пистона. Но 1 игра не показатель. ПО долгий путь терпеливых, гнущих свою,победную линию. Локо с победой.
И всё равно, ради одной умной, быстрой, азартной выйгранной игры, я не готов перед ней наблюдать 3-х месячную "хоккейную импотенцию". Постоянство- признак мастерства.
Клич : Вперёд Локо - кстати звучит уже по-другому. Как-то сыкотно, да?
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BLAD
Ответ DAI1980
Все засухи должны купить себе салфетки, им нечего салфетки им мочить 😂
Единственный правильный комент...
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BLAD
Ответ Отари Церцвадзе
Локомотив как фаворит кубка доказал что если надо могут играть зрелышный хоккей. Так что будем посмотреть. Молодцы.
Не пойму кто здесь в фаворе, умойтесь...
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-1
-1
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Hola Hola
Первый тур: Революция!
Второй тур: Пошалили, и будет!
+3
0
+3
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Отари Церцвадзе
Локомотив как фаворит кубка доказал что если надо могут играть зрелышный хоккей. Так что будем посмотреть. Молодцы.
0
0
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KSA1985
Сегодня самый результативный день в плей-офф. Не уверен, что в этом розыгрыше, мы увидим что то подобное. Даже в Ярике 8 шайб
+5
0
+5
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Сергей Бакин
важные новости
0
-2
-2
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DAI1980
Ответ Сергей Богодухов
Все три эти клуба должны вылететь,им нечего делать дальше
Все засухи должны купить себе салфетки, им нечего салфетки им мочить 😂
+1
0
+1
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Servelat-fcdm
Очень жаль
+2
-3
-1
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Алексей Алексей
Салават тоже сравнял.
+1
-2
-1
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Сергей Богодухов
Все три эти клуба должны вылететь,им нечего делать дальше
+2
-4
-2
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