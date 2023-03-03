СКА, «Ак Барс» и «Локомотив» сравняли счет в сериях первого раунда Кубка Гагарина

, и выиграли вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.

Все три клуба сравняли счет в своих сериях – 1-1.

Питерская команда победила минское « » (5:2), ярославский клуб обыграл « » (6:2), а казанцы переиграли «Нефтехимик» (4:1).