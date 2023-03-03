«Питтсбург» выменял Бонино у «Сан-Хосе» на два драфт-пика. В сделку вовлечен третий клуб (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Питтсбург Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ Пьер ЛеБрюн Ник Бонино Хоккей

«Питтсбург» выменял Ника Бонино у «Сан-Хосе».

Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, взамен «Шаркс» получат выборы в 5-м и 7-м раундах драфта.

В сделку вовлечен третий клуб, который возьмет на себя часть зарплаты игрока и получит драфт-пик 5-го раунда от «Сан-Хосе».

Бонино уже играл за «Питтсбург» с 2015 по 2017 год. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба.

В нынешнем сезоне он провел 59 игр и набрал 19 (10+9) очков.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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9 комментариев

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Pitts
Ответ PatologoanatoM
Возвращение блудного сына , давайте ещё Кессела с Хагелином и пошла жара)
В Хаге хранится смерть Кащея :))) но он, к сожалению, со своим глазом совсем не игрок, очень глубоко в ЛТИРе :(
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hockeyrussia
Ответ Дима Миронов
что? сан Хосе доплачивает,чтоб удержать ЗП? Я не чего не понимаю, что происходит
Они 2 пика получили. 1 из них (условно говоря)отдали... Так договорились
+2
0
+2
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Бомбардир Ковтун
Хексталл убил Филу, теперь принялся за Питтсбург. Ну какой нафиг Бонино? Он вообще не торт, уже давно, причем
+6
0
+6
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Дима Миронов
что? сан Хосе доплачивает,чтоб удержать ЗП? Я не чего не понимаю, что происходит
+2
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+2
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йозе марино
модная нынче вешь вовлечение третье стороны, такое раньше было?
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ARoman91
Борода вернулась
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j-rich
Не тех игроков, а точнее не те позиции усиливают пингвины. В атаке как раз все неплохо, тем более Гранлунда приобрели. Нужны защитники и неплохо бы скинуть контракт дырявого Десмита, который рассчитан и на следующий сезон
+5
-1
+4
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PatologoanatoM
Возвращение блудного сына , давайте ещё Кессела с Хагелином и пошла жара)
+22
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smiakishev
Бонинобонинобонино (с)
+11
-1
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