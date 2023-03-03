«Питтсбург» выменял Бонино у «Сан-Хосе» на два драфт-пика. В сделку вовлечен третий клуб (Пьер ЛеБрюн)
«Питтсбург» выменял Ника Бонино у «Сан-Хосе».
Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, взамен «Шаркс» получат выборы в 5-м и 7-м раундах драфта.
В сделку вовлечен третий клуб, который возьмет на себя часть зарплаты игрока и получит драфт-пик 5-го раунда от «Сан-Хосе».
Бонино уже играл за «Питтсбург» с 2015 по 2017 год. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба.
В нынешнем сезоне он провел 59 игр и набрал 19 (10+9) очков.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
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