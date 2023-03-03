Кучеров набрал очки в 21-м домашнем матче «Тампы» подряд. У него 87 баллов в 61 игре
Никита Кучеров набрал очки в 21-м домашнем матче «Тампы» подряд.
Форвард «Лайтнинг» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).
Россиянин набрал очки в 21-й домашней игре подряд (36 очков на отрезке, 5+31). Он продолжает улучшать рекорд «Тампы».
Сегодня Кучеров (21:24, 6:17 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 3 потери.
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