Кучеров набрал очки в 21-м домашнем матче «Тампы» подряд. У него 87 баллов в 61 игре

Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал очки в 21-м домашнем матче «Тампы» подряд.

Форвард «Лайтнинг» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:5 ОТ). 

Россиянин набрал очки в 21-й домашней игре подряд (36 очков на отрезке, 5+31). Он продолжает улучшать рекорд «Тампы».

Сегодня Кучеров (21:24, 6:17 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 3 потери. 

1 комментарий

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Mephi027
1.42 за игру.
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