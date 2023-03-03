Кучеров набрал очки в 21-м домашнем матче «Тампы» подряд. У него 87 баллов в 61 игре

набрал очки в 21-м домашнем матче «Тампы» подряд.

Форвард «Лайтнинг» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с « » (4:5 ОТ).

Россиянин набрал очки в 21-й домашней игре подряд (36 очков на отрезке, 5+31). Он продолжает улучшать рекорд « ».

Сегодня Кучеров (21:24, 6:17 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват, допустил 3 потери.