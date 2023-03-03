Хинтц с хет-триком, Брассар с дублем в 1000-м матче и Цукер с дублем – звезды дня в НХЛ
Роопе Хинтц, Дерик Брассар и Джейсон Цукер – звезды дня в НХЛ.
Первая звезда – форвард «Далласа» Роопе Хинтц с 3 шайбами в ворота «Чикаго» (5:2). Хет-трик стал для него вторым в этом сезоне.
Вторая звезда – форвард «Оттавы» Дерик Брассар, забросивший 2 шайбы в игре с «Рейнджерс» (5:3). Он 7-й игрок в истории НХЛ, кому удалось сделать дубль в 1000-м матче в лиге.
Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Джейсон Цукер, сделавший дубль в матче с «Тампой» (5:4 ОТ). «Пингвинс» выиграли у «Лайтнинг» 3 матча из 3 в этом сезоне.
Комментарии