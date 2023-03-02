«Лос-Анджелес» предложил Гаврикову новый контракт, но хоккеист сейчас не заинтересован в подписании

не готов сейчас подписать новый контракт с « ».

Российский хоккеист перешел в калифорнийский клуб в результате обмена из «Коламбуса».

Контракт Гаврикова с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона, и «Кингс» сделали игроку предложение о новом договоре, но, как сообщается, на данный момент защитник не заинтересован в подписании соглашения.

Ранее стало известно, что 27-летний Гавриков может выйти на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье.

Владислав набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 7» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.