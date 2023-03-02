«Лос-Анджелес» предложил Гаврикову новый контракт, но хоккеист сейчас не заинтересован в подписании
Владислав Гавриков не готов сейчас подписать новый контракт с «Лос-Анджелесом».
Российский хоккеист перешел в калифорнийский клуб в результате обмена из «Коламбуса».
Контракт Гаврикова с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона, и «Кингс» сделали игроку предложение о новом договоре, но, как сообщается, на данный момент защитник не заинтересован в подписании соглашения.
Ранее стало известно, что 27-летний Гавриков может выйти на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье.
Владислав набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 7» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Я бы согласился, не имея предложения из НЙ.
Надо вернуться на лёд, себя показать в регулярке и плей-офф
А потом уже спокойно летом имея множество вариантов (их у него уверен будет много) спокойно уже принимать решение
5 на 5 если рассчитывает, то, в моем понимании это адекватно. Если ЛА предлагают такое, лучше наверно подписаться было бы сейчас.
Другое дело если дают меньше, то тогда можно пробовать 4-4,5 на 7 лет например.
Если Владислав хочет больше 5 млн, то это либо на 1-2 года, либо ему их даст кто-то вроде Аризоны или Анахайма.
Но я с дивана многого не знаю, конечно, может там тоже как у того же Годро, например, подруга/жена будет решать, где ему играть))))