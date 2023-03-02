«Лос-Анджелес» предложил Гаврикову новый контракт, но хоккеист сейчас не заинтересован в подписании

Теги Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков не готов сейчас подписать новый контракт с «Лос-Анджелесом».

Российский хоккеист перешел в калифорнийский клуб в результате обмена из «Коламбуса».

Контракт Гаврикова с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона, и «Кингс» сделали игроку предложение о новом договоре, но, как сообщается, на данный момент защитник не заинтересован в подписании соглашения.

Ранее стало известно, что 27-летний Гавриков может выйти на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье.

Владислав набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 7» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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12 комментариев

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upuckuH
Город ЛА - уступает только НЙ.
Я бы согласился, не имея предложения из НЙ.
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Венер Кучербаев
Ответ Febanacci-88
Гавриков домосед. Очень неплохой, но, не самый элитный. 5 на 5 если рассчитывает, то, в моем понимании это адекватно. Если ЛА предлагают такое, лучше наверно подписаться было бы сейчас. Другое дело если дают меньше, то тогда можно пробовать 4-4,5 на 7 лет например. Если Владислав хочет больше 5 млн, то это либо на 1-2 года, либо ему их даст кто-то вроде Аризоны или Анахайма. Но я с дивана многого не знаю, конечно, может там тоже как у того же Годро, например, подруга/жена будет решать, где ему играть))))
думаю, имеет смысл искать контракт на 7 лет. размер зарплаты, думаю, будет на втором месте.
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Garikus89
Ответ Febanacci-88
Гавриков домосед. Очень неплохой, но, не самый элитный. 5 на 5 если рассчитывает, то, в моем понимании это адекватно. Если ЛА предлагают такое, лучше наверно подписаться было бы сейчас. Другое дело если дают меньше, то тогда можно пробовать 4-4,5 на 7 лет например. Если Владислав хочет больше 5 млн, то это либо на 1-2 года, либо ему их даст кто-то вроде Аризоны или Анахайма. Но я с дивана многого не знаю, конечно, может там тоже как у того же Годро, например, подруга/жена будет решать, где ему играть))))
Ты учитывай, что это калифорния и самая большая ставка среди всех штатов, где есть команды НХЛ. И если ему дадут условно те же 5, но в соседней Неваде или в Далласе, то на руки он получит процентов на 20-25 больше минимум. Плюс к тому, ЛА в плей-офф исключительно из-за слабости дивизиона и Конфы. Интересно ли ему самому будет, как будет команда развиваться, как будут соперники развиваться и тд - это все важно. У него есть возможность выйти на рынок и выслушать предложения, следующего шанса уже может и не быть, так что логично, что он хочет подождать лета. Ну и да, игрок может просто не войти в коллектив, не сработаться со штабом, не привыкнуть к климату и далее по списку. Даже банально жене может не понравиться или для детей нет удобной школы. Куча факторов, лучше послушать все предложения и спокойно решить летом)
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Семён Саркисов
Все правильно
Надо вернуться на лёд, себя показать в регулярке и плей-офф
А потом уже спокойно летом имея множество вариантов (их у него уверен будет много) спокойно уже принимать решение
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T.T.
Ответ Febanacci-88
Гавриков домосед. Очень неплохой, но, не самый элитный. 5 на 5 если рассчитывает, то, в моем понимании это адекватно. Если ЛА предлагают такое, лучше наверно подписаться было бы сейчас. Другое дело если дают меньше, то тогда можно пробовать 4-4,5 на 7 лет например. Если Владислав хочет больше 5 млн, то это либо на 1-2 года, либо ему их даст кто-то вроде Аризоны или Анахайма. Но я с дивана многого не знаю, конечно, может там тоже как у того же Годро, например, подруга/жена будет решать, где ему играть))))
Ну обычно русские подруги жены редко отказываются от Лос Анджелеса )
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БУГАЙ
Ответ Febanacci-88
Гавриков домосед. Очень неплохой, но, не самый элитный. 5 на 5 если рассчитывает, то, в моем понимании это адекватно. Если ЛА предлагают такое, лучше наверно подписаться было бы сейчас. Другое дело если дают меньше, то тогда можно пробовать 4-4,5 на 7 лет например. Если Владислав хочет больше 5 млн, то это либо на 1-2 года, либо ему их даст кто-то вроде Аризоны или Анахайма. Но я с дивана многого не знаю, конечно, может там тоже как у того же Годро, например, подруга/жена будет решать, где ему играть))))
в кингс лучше остаться
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БУГАЙ
чейта он???
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Ренат1988
гaврик подписывайся бекxэм за тебя бoлеть будет
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Егор Ковынёв
Допустим ЛА пролетит мимо ПО или вылетит в 1 раунде, цена контракта Влада вряд ли уменьшится, а вот если пошумят в ПО можно и «крупную рыбу поймать»)
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Егор Ковынёв
Грамотно, летом выберет лучший из имеющихся вариантов.
+1
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БУГАЙ
Во дает
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Febanacci-88
Гавриков домосед. Очень неплохой, но, не самый элитный.

5 на 5 если рассчитывает, то, в моем понимании это адекватно. Если ЛА предлагают такое, лучше наверно подписаться было бы сейчас.

Другое дело если дают меньше, то тогда можно пробовать 4-4,5 на 7 лет например.

Если Владислав хочет больше 5 млн, то это либо на 1-2 года, либо ему их даст кто-то вроде Аризоны или Анахайма.

Но я с дивана многого не знаю, конечно, может там тоже как у того же Годро, например, подруга/жена будет решать, где ему играть))))
+6
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