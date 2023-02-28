Гавриков, вероятно, летом выйдет на рынок свободных агентов. Защитник «Коламбуса» пропустил 7 игр подряд из-за подготовки обмена
Владислав Гавриков планирует оценить варианты на рынке свободных агентов НХЛ.
Российский защитник «Коламбуса» пропустил семь матчей команды подряд из-за того, чтобы избежать вероятность получения повреждения в период подготовки обмена хоккеиста в другой клуб.
Гавриков мог перейти в «Бостон», но сделка не состоялась, а «Брюинс» выменяли Дмитрия Орлова из «Вашингтона».
Несколько недель назад Дэн Мильштейн, агент Гаврикова, получил разрешение от «Блю Джекетс» вести переговоры с другими клубами, в которые потенциально может перейти Гаврикова, о подписании нового соглашения с игроком.
Но недавно Мильштейн сообщил командам, что этим летом Гавриков, скорее всего, протестирует рынок свободных агентов.
Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.
А плей офф в его жизни ещё произойдёт