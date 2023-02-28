Гавриков, вероятно, летом выйдет на рынок свободных агентов. Защитник «Коламбуса» пропустил 7 игр подряд из-за подготовки обмена

Теги возможные переходы Коламбус НХЛ Владислав Гавриков Дэн Мильштейн Хоккей

Владислав Гавриков планирует оценить варианты на рынке свободных агентов НХЛ.

Российский защитник «Коламбуса» пропустил семь матчей команды подряд из-за того, чтобы избежать вероятность получения повреждения в период подготовки обмена хоккеиста в другой клуб.

Гавриков мог перейти в «Бостон», но сделка не состоялась, а «Брюинс» выменяли Дмитрия Орлова из «Вашингтона».

Несколько недель назад Дэн Мильштейн, агент Гаврикова, получил разрешение от «Блю Джекетс» вести переговоры с другими клубами, в которые потенциально может перейти Гаврикова, о подписании нового соглашения с игроком.

Но недавно Мильштейн сообщил командам, что этим летом Гавриков, скорее всего, протестирует рынок свободных агентов.

Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Белый офицер
Для Гаврикова на рынке будет ориентир контракт Бена Чиаро. А это в районе 5 лям. Могу поспорить что 5,5 и выше он не получит.
Гавриков и моложе и сильнее Чиаро. 5.5-6 легко дадут, причём, ещё выбирать будет.
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Белый офицер
Ответ Сергей Орлов
5.5-6 млн. легко получит. И вполне заслуженно.
Для Гаврикова на рынке будет ориентир контракт Бена Чиаро. А это в районе 5 лям. Могу поспорить что 5,5 и выше он не получит.
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hhlg
Наверное хотят на Макдэвида 1 на 1 обменять. Ничем иным это объяснить нельзя ;)
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Cbj Fan
В таком случае надеюсь, что я уже никогда не увижу Гаврикова в нашем составе. Лучше дать шанс молодняку или вообще игрокам как Свизи показать себя. И Владислав может "наслаждаться" игрой на трибуне. 😎
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Crenk
Ответ Сергей Орлов
5.5-6 млн. легко получит. И вполне заслуженно.
Правильно сделает если выйдет
А плей офф в его жизни ещё произойдёт
+1
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+1
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Сергей Орлов
5.5-6 млн. легко получит. И вполне заслуженно.
+6
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+4
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