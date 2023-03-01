Обмен Гаврикова и Корписало в «Лос-Анджелес» подтвержден. «Коламбус» получит Куика, пик 1-го раунда в 2023-м и 3-го раунда в 2024-м
«Лос-Анджелес» объявил о переходе защитника Владислава Гаврикова.
В сделке с «Коламбусом» «Кингс» также получили вратаря Йоонаса Корписало.
К «Блю Джекетс» в результате обмена присоединился голкипер Джонатан Куик. Также им достался пакет активов, включающий выбор в 1-м раунде драфта НХЛ 2023 года и выбор в 3-м раунде драфта-2024.
«Коламбус» получит пик 1-го раунда в 2023 году, если «Лос-Анджелес» выйдет в плей-офф. Если этого не случится, «Кингс» сохранят этот пик, но отдадут право выбора во 2-м раунде на драфте 2023 и 2024 года.
Кэпхит Гаврикова по условиям текущего соглашения составляет 2,8 миллиона долларов, оно рассчитано до конца этого сезона. Летом Гавриков может стать неограниченно свободным агентом.
У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 5,8 млн долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли.
У 28-летнего Корписало (28 матчей, 91,3% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 1,3 млн долларов.
Нынешний дэдлайн просто ураган.