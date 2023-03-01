Обмен Гаврикова и Корписало в «Лос-Анджелес» подтвержден. «Коламбус» получит Куика, пик 1-го раунда в 2023-м и 3-го раунда в 2024-м

Теги переходы Коламбус Лос-Анджелес НХЛ драфт НХЛ Джонатан Куик Владислав Гавриков Йоонас Корписало Хоккей

«Лос-Анджелес» объявил о переходе защитника Владислава Гаврикова.

В сделке с «Коламбусом» «Кингс» также получили вратаря Йоонаса Корписало.

К «Блю Джекетс» в результате обмена присоединился голкипер Джонатан Куик. Также им достался пакет активов, включающий выбор в 1-м раунде драфта НХЛ 2023 года и выбор в 3-м раунде драфта-2024. 

«Коламбус» получит пик 1-го раунда в 2023 году, если «Лос-Анджелес» выйдет в плей-офф. Если этого не случится, «Кингс» сохранят этот пик, но отдадут право выбора во 2-м раунде на драфте 2023 и 2024 года.

Кэпхит Гаврикова по условиям текущего соглашения составляет 2,8 миллиона долларов, оно рассчитано до конца этого сезона. Летом Гавриков может стать неограниченно свободным агентом.

У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 5,8 млн долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли. 

У 28-летнего Корписало (28 матчей, 91,3% сэйвов в текущем сезоне) летом завершается срок действия контракта с кэпхитом 1,3 млн долларов.

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27 комментариев

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j_jms
Ответ hhlg
Эм, а почему Сандин это безделушка? ;)
Потому что в прошлом сезоне Торонто пришлось брать Любушкина для его замены в плове за 3-й пик. Дорого конечно. Но пришлось.
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Бобынин
Остановите Блэйка!
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hhlg
Ответ j_jms
Если из Торонто за первый пик взяли безделушку, да еще доплатили дешевой "страховкой" для ПО , то то чем они будут доплачивать при покупке за второй пик? Уилсоном ? Ждем Родригеса ?
Эм, а почему Сандин это безделушка? ;)
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+1
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j_jms
Ответ hhlg
Не факт что мы будем ждать, вполне возможен что для обменов используют ;)
Если из Торонто за первый пик взяли безделушку, да еще доплатили дешевой "страховкой" для ПО , то то чем они будут доплачивать при покупке за второй пик? Уилсоном ? Ждем Родригеса ?
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JacketsBench
Ответ Cbj Fan
Жаль, что контракт латыша не позволил обменять именно его, а не Корисало. За Гавриловым не жаль, но всё-таки обоим удачи, особенно Корпи. Кингс желаю попасть в ПО. 😉
Ярмо сам лопухнулся год назад, зачем такое было Элвису выписывать. Я бы вообще никому из них долгосрочный не давал и ставил на Тарасова
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Фанат спорта01
Ответ Cbj Fan
Жаль, что контракт латыша не позволил обменять именно его, а не Корисало. За Гавриловым не жаль, но всё-таки обоим удачи, особенно Корпи. Кингс желаю попасть в ПО. 😉
а зачем было давать Мерзликину контракт на 5,4млн?
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JacketsBench
Ответ lus
Теперь у "Коламбуса", идущем на Востоке последим, два вратаря в топе.. по зарплатам. Оба = 11’200,000.
И у обоих процент отраженных меньше 88, просто сказка!
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Stanley Cup
Какой же Блэйк сказочный... Обменять легенду клуба на непонятного вратаря и защитника, у которого опыт в плей-офф 12 матчей. Ещё и первый раунд отдал, а ведь и Корписало и Гавриков летом могут просто уйти как свободные агенты
+1
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hhlg
Ответ Михаил Майоров
До этого пика долго ждать :) Нынешний дэдлайн просто ураган.
Не факт что мы будем ждать, вполне возможен что для обменов используют ;)
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Михаил Майоров
Ответ hhlg
За 2-й пик вообще подарок для Кэпс. Я больше 3 не ждал)
До этого пика долго ждать :)
Нынешний дэдлайн просто ураган.
+4
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+4
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Maxim Shumov
Вот так нужно вот поступать ГМу нефти, а не отдавать полцарства за Экхольма
+2
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Einfach Safari
Ответ j_jms
наглядный урок для Вашика и Эдмонтона
там Вашик Эллера обменял )))
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j_jms
Ответ Cbj Fan
Жаль, что контракт латыша не позволил обменять именно его, а не Корисало. За Гавриловым не жаль, но всё-таки обоим удачи, особенно Корпи. Кингс желаю попасть в ПО. 😉
В этом году Кингс выкинут Эдмонтон, им уже крутят ролики тех с Виннипегом и Чикаго для поднятия настроения. Но жалеют, - с Колорадо не показывают. Ну чтоб все-таки не расслаблялись.
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hhlg
Ответ Михаил Майоров
Эллер в Колорадо
За 2-й пик вообще подарок для Кэпс. Я больше 3 не ждал)
+4
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Михаил Майоров
Эллер в Колорадо
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Александр Орлов
а чего Аризона нешевелиться с обменами? знает кто? Пора бы им тоже усиливать
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Александр Орлов
да неожиданно...
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samus13
Прикольный обмен на самом деле) все в плюсе наверное)
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Orion_17
боже, Куику уже 37, кошмар
+5
0
+5
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j_jms
Ответ соч 71
По отношению к Куику ЛА поступили некрасиво
Не стоило ему так расслабляться, думал что времена плова для ЛА прошли? А ведь плов немного лотерея, можно вспомнить недавний Монреаль. Тут не до сантиментов.
+1
0
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j_jms
наглядный урок для Вашика и Эдмонтона
0
0
0
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lus
Теперь у "Коламбуса", идущем на Востоке последим, два вратаря в топе.. по зарплатам. Оба = 11’200,000.
+6
0
+6
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соч 71
По отношению к Куику ЛА поступили некрасиво
+1
-2
-1
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Кипер74
Ответ Фрэнк Канистра
Из роскошного ЛА в задрипанный Огайо - это жестко они старину Куика прикололи))
пенсия?)
0
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Why always me?!
Ответ Фрэнк Канистра
Из роскошного ЛА в задрипанный Огайо - это жестко они старину Куика прикололи))
Если бы у него контракт ещё пару-тройку лет действовал, то было бы жёстко. А так у него последний сезон, так что всего полтора месяца погостит.
+3
0
+3
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