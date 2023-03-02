Крикунов о старте плей-офф: «У команд из нижней части таблицы желание зашкаливает. А фаворитам настроя не хватило»

поделился мыслями о результатах первого дня плей-офф-2023.

Все команды с высоким посевом проиграли свои матчи. уступил минскому « » (4:6), « » – « » (1:2 ОТ), «Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ), «Локомотив» – от «Витязя» (0:1 ОТ).

«Все нормально, ничего критичного не произошло. Вышли команды из нижней части турнирной таблицы. У них зашкаливает эмоциональный настрой, желание. А команды, которые были условными фаворитами, у них обычная ситуация и игра. Поэтому, я думаю, что просто настроя не хватило.

Конечно это произошло за счет мотивации. Не может команда играть через день четыре игры, чтобы выиграть все. Все они сейчас проснутся, дойдет до них, что плей-офф – это не игрушки совсем. И настрой другой. Так что они все это поправят через день», – считает заслуженный тренер России.