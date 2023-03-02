Юрий Карандин: «Не понимаю, что происходит с арбитрами в матчах СКА. Минск простили дважды – в эпизодах с Хайруллиным и Гусевым»

Теги Салават Юлаев СКА судьи Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин Никита Гусев Александр Кадейкин Адмирал Марат Хайруллин Хоккей

Юрий Карандин поделился мнением о судействе в матче СКА с минским «Динамо».

– Многие в восторге от парада сенсаций в КХЛ – в первый день все аутсайдеры победили всех фаворитов. А вы?

– У меня будет восторг, когда «Сибирь» по этому примеру победит «Авангард». А пока порадовался за другой клуб нашего региона – «Адмирал», который стартовал с победы над «Салаватом Юлаевым».

Кстати, в плане судейства этот матч получился качественным. Слышал споры по поводу удаления уфимца Кадейкина на вбрасывании, но там был фол, все по правилам.

– Кстати, как вам судейство остальных матчей дня?

– Неплохое. Но не понимаю, что в этом сезоне происходит с арбитрами в матчах с участием Санкт-Петербурга, почему они заваливаются. Вчера Минск простили дважды – в эпизодах с Хайруллиным и Гусевым. Надеюсь, что больше в плей-офф такого судейства не будет, – сказал бывший советский арбитр и почетный вице-президент ФХР.

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11 комментариев

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KirGre
Ответ Nastra
А Яшкина в моменте с Пакеттом не простили?
Какой Пакет из Тампы что-ли ? Он что в кхл забыл ?
0
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Амфитрион
Так что же было не так с судейством? - как что, СКА проиграл.
+2
0
+2
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ROS#
Ответ Dok.Polet
А Юрий Карандин состав не хочет сравнить по именам игроков ?
Ему некогда, он нежно поглаживает оттопыренный карман... Они похоже считают нас всех за клинических
+1
0
+1
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ilya1809
Да все очень просто,товарищ Карандин)) МИНСК перекупил судей у ГАЗПРОМА,да чего уж ,купил КХЛ) сейчас я покажу место где они это делали
+6
0
+6
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FinishedBreakfast
Ответ Кеша
Каждый хочет сказать много лестных слов в адрес СКА . Жду хвалебные оды от Назарова , Кожевникова , Плющева .
если вы ещё не заметили, это не просто желание выслужиться, а выполнение конкретной задачи от заказчика, продолжается такое не первый сезон
+3
0
+3
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Кеша
Каждый хочет сказать много лестных слов в адрес СКА . Жду хвалебные оды от Назарова , Кожевникова , Плющева .
+13
-1
+12
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Сульшер жги!
Ответ Nastra
А Яшкина в моменте с Пакеттом не простили?
это другое )
+18
0
+18
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Dok.Polet
А Юрий Карандин состав не хочет сравнить по именам игроков ?
+4
-1
+3
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Mikl_5555
своими силами не получается,придется денежку закинуть..
+4
-2
+2
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Azevedo51
Ну зато в моменте с Яшкиным все ок
+13
0
+13
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Nastra
А Яшкина в моменте с Пакеттом не простили?
+22
0
+22
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