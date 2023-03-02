Юрий Карандин: «Не понимаю, что происходит с арбитрами в матчах СКА. Минск простили дважды – в эпизодах с Хайруллиным и Гусевым»

Юрий Карандин поделился мнением о судействе в матче с минским « ».

– Многие в восторге от парада сенсаций в – в первый день все аутсайдеры победили всех фаворитов. А вы?

– У меня будет восторг, когда «Сибирь» по этому примеру победит «Авангард». А пока порадовался за другой клуб нашего региона – « », который стартовал с победы над « ».

Кстати, в плане судейства этот матч получился качественным. Слышал споры по поводу удаления уфимца Кадейкина на вбрасывании, но там был фол, все по правилам.

– Кстати, как вам судейство остальных матчей дня?

– Неплохое. Но не понимаю, что в этом сезоне происходит с арбитрами в матчах с участием Санкт-Петербурга, почему они заваливаются. Вчера Минск простили дважды – в эпизодах с Хайруллиным и Гусевым. Надеюсь, что больше в плей-офф такого судейства не будет, – сказал бывший советский арбитр и почетный вице-президент ФХР.

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