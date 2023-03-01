Федор Канарейкин: «Билялетдинов – человек по крови для «Ак Барса». При нем все собралось в один кулак, а при Знарке была разобщенная команда»

высказался об игре « » под руководством .

– Что стало причиной преображения «Ак Барса» при Билялетдинове?

– Пришел старый новый тренер, знающий все ходы и выходы. Билялетдинов – это человек по крови для «Ак Барса», он знает всю вертикаль клуба.

Он пользуется большим уважением в Казани и всей республики. Тем более в команде есть большое количество знакомых Билялетдинову игроков, которые в разные годы трудились под его руководством. Они знают все его требования, легко нашли свою игру и вернулись в то русло, которое нужно для команды.

– Что Билялетдинов изменил в игре команды относительно той, что ставил ?

– При Знарке была разобщенная команда, а это влияет на все: тактические действия, психология, климат в команде. При Билялетдинове все собралось в один кулак.

Видно, что «Ак Барс» наладил дисциплину, команда начала меньше удаляться. Лидеры, на которых ставили перед сезоном, стали показывать свою игру. Они получили больше свободы и доверия, после чего вышли на хороший уровень. После этого команда поехала.

– Что вы подразумеваете под свободой?

– Это может быть свобода в общении, в раздевалке. Притом дисциплину на льду и на тренировках никто не отменял. Видно, что в команде наладился микроклимат. Ребята не просто работают, а, работая, улыбаются. Они получают удовольствие от своих действий, – сказал заслуженный тренер России.