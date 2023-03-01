Форвард минского «Динамо» Мосалев перед СКА: «Намерены дать бой и побороться за победу в серии»

высказался в преддверии серии между минским «Динамо» и .

Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.

«Третий год уже выходим на СКА в первом раунде. Могу сказать о сопернике то же, что и в два предыдущих сезона: хорошая команда, мастеровитая. Посмотрим, как будем играть.

Думаю, рисунок игры у СКА остался тот же. Но поменялись ребята в составе, пришли молодые. В любом случае намерены дать им бой и побороться за победу в серии», – сказал форвард минского « ».