Форвард минского «Динамо» Мосалев перед СКА: «Намерены дать бой и побороться за победу в серии»

Теги СКА Денис Мосалев Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Денис Мосалев высказался в преддверии серии между минским «Динамо» и СКА.

Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.

«Третий год уже выходим на СКА в первом раунде. Могу сказать о сопернике то же, что и в два предыдущих сезона: хорошая команда, мастеровитая. Посмотрим, как будем играть.

Думаю, рисунок игры у СКА остался тот же. Но поменялись ребята в составе, пришли молодые. В любом случае намерены дать им бой и побороться за победу в серии», – сказал форвард минского «Динамо».

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