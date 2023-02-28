Никита Щитов: «ЦСКА победит СКА на Западе и встретится с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Никита Щитов КХЛ Хоккей

Никита Щитов предположил, какие клубы сыграют в финале Кубка Гагарина.

– На Западе нас снова ждет финал СКА – ЦСКА?

– Да. Думаю, будет без сюрпризов.

– Кого можно назвать его главным фаворитом?

– Я считаю, что ЦСКА. За счет коллектива, который закален в кубковых боях и в играх за сборную.

Это опытная команда с хорошим тренерским штабом. У СКА более молодой состав, и не у всех игроков есть такой опыт.

В Питере классные мастера, которые показывают агрессивный хоккей, габаритные, атакующие защитники, но вратарская бригада уступает сопернику.

Поэтому ЦСКА победит и выйдет в финал Кубка Гагарина, где, думаю, встретится с «Ак Барсом».

Но кто выиграет в этой серии, сложно сказать. Надо будет смотреть, как команды пройдут плей-офф и будут ли травмы, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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7 комментариев

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BertNiKK
Ответ HockeyMan
А причем тут тогда Салават?)
Это был сарказм, мой юный друг))
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HockeyMan
Ответ BertNiKK
Да, за футбольный клуб Уфа, чтоб в премьер-лигу вернулся из великого ФНЛ))
А причем тут тогда Салават?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BertNiKK
Ответ HockeyMan
Вы серьезно считаете, что СЮ может дойти до финала или вы просто более е за УФУ?)))
Да, за футбольный клуб Уфа, чтоб в премьер-лигу вернулся из великого ФНЛ))
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0
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HockeyMan
Ответ BertNiKK
В финале Востока хотелось бы посмотреть на Зёленое дерби, конечно. Ну а дальше как карта ляжет. В любом случае Кубок надо оставлять где-то между Казанью и Уфой! В Нижнекамске)))
Вы серьезно считаете, что СЮ может дойти до финала или вы просто более е за УФУ?)))
0
0
0
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BertNiKK
В финале Востока хотелось бы посмотреть на Зёленое дерби, конечно. Ну а дальше как карта ляжет. В любом случае Кубок надо оставлять где-то между Казанью и Уфой!

В Нижнекамске)))
0
-2
-2
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krupin82
СКА обыграет коней в финале Запада и выиграет финал КГ у Авнгарда
0
-2
-2
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Eliza77
А как же Торпедо?)
+1
0
+1
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