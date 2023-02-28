Никита Щитов: «ЦСКА победит СКА на Западе и встретится с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина
Никита Щитов предположил, какие клубы сыграют в финале Кубка Гагарина.
– На Западе нас снова ждет финал СКА – ЦСКА?
– Да. Думаю, будет без сюрпризов.
– Кого можно назвать его главным фаворитом?
– Я считаю, что ЦСКА. За счет коллектива, который закален в кубковых боях и в играх за сборную.
Это опытная команда с хорошим тренерским штабом. У СКА более молодой состав, и не у всех игроков есть такой опыт.
В Питере классные мастера, которые показывают агрессивный хоккей, габаритные, атакующие защитники, но вратарская бригада уступает сопернику.
Поэтому ЦСКА победит и выйдет в финал Кубка Гагарина, где, думаю, встретится с «Ак Барсом».
Но кто выиграет в этой серии, сложно сказать. Надо будет смотреть, как команды пройдут плей-офф и будут ли травмы, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
В Нижнекамске)))