Ротенберг о посещаемости: «300 тысяч заявок было на один матч, когда СКА играл в финале Кубка Гагарина. На наших играх везде полные трибуны»

Теги СКА болельщики Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от посещаемости на играх серии с минским «Динамо».

– Эта серия уникальна тем, что она международная и самая вместительная по потенциалу стадионов. Какой в Петербурге ажиотаж по билетам? Какой рейтинг ожидаете от серии с учетом двух этих обстоятельств?

– Конечно, мы ждем наших болельщиков на трибунах. Когда мы играли в финале Кубка Гагарина, у нас было 300 тысяч заявок на один матч.

Будем к этому стремиться. У нас арена всегда заполнена. Хотим, чтобы на первую игру пришли все наши болельщики.

Дальше пойдем матч за матчем. Когда мы в этом году в первый раз играли в Минске, там был установлен рекорд посещаемости этого сезона в КХЛ.

Нас это радует. Важно, что на наши матчи дома и на выезде ходит много болельщиков – значит, мы играем в правильный хоккей.

На наших матчах везде полные трибуны – в Хабаровске, во Владивостоке, в любом городе. Мы ценим это и уважаем всех, кто приходит. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Играем ради людей.

Главное, чтобы болельщики ходили на трибуны. Чтобы везде, где мы играем, люди приходили и получали удовольствие от игры, как и наши хоккеисты.

Это популяризирует и развивает хоккей – тем больше мальчишек будут стараться попасть в хоккей, придут в школы. Мы над этим постоянно работаем, – сказал главный тренер СКА.

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7 комментариев

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Кеша
Ответ Vadoniy
О, старый знакомый) Смешно про мою поддержку цска, ну давай я тебе сыпану фактов посещаемости, а уж верить ли личному опыту дело твоё. Итак, с конца регулярки: 9412 цска-динамо (дерби так-то, ранее полный стадик стабильно был) 6255 цска-торпедо (главное открытие чемпионата) 5908 цска-локомотив 4767 цска-барыс 6278 цска-СЮ 2157 цска куньлунь (тут без вопросов) 5363 цска северсталь 4928 цска амур 6398 цска ска (для сравнения, в питере через неделю на ска цска было 12368) 5417 цска северсталь 8548 цска сочи 9383 цска динамо 5402 цска локомотив 6973 цска ска 5346 цска динамо Это с 26.02 по 26.12 домашние игры. 15 матчей, приличные цифры всего на трёх - на двух с новогодних праздников и на последнем. Что тут врать надо, чтобы наглядно было видно, что у цска с болельщиками хреново? У Динамо немного лучше, но, опять же, после урезания бюджета вопросов к ним меньше. На этом фоне открываем, что там у ска: 11917 с куньлунем(!!!) 12402 трактор 12223 Сибирь 12385 Ак Барс 10642 локомотив 10530 торпедо 12368 цска И т.д. в целом. У обоих клубов до фига денег, раздают билеты, да что угодно, а всё равно у одного клуба полный стадион на какой-то куньлунь, а у другого перевалить за 50% уже успех. Я нисколько не топлю за ска, я сравниваю 2 клуба, у которых паршивое инфополе от сторонних болельщиков, но равные бюджеты и возможности.
Смешон ты . Ничем не убедил . Я тебе столько фактов навалю , как всю историю до Газпрома на СКА ходило 1500-2500 человек . И на матчи лидеров , когда приезжали в Ленинград 5500. Все есть в протоколах матчей , студент . Ты еще не родился , когда я на хоккей ходил во дворец спорта Лужники ( не малая арена) 10-12 тысяч битком . Заказной пропагандист. Хочешь сказать , что вы билеты не раздаете ? Читай в новостях про конфликт ЦСКА с болельщиками. Тебе самому не противно ?
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Vadoniy
Ответ Кеша
Ложь про ЦСКА . А вот у СКА программа «зритель» работает, когда билеты раздают . Я смотрю ты на постоянной основе пропагандируешь СКА . И по Динамо прошелся . Тебе еще 50 лет трудиться в СКА - всех регалий Динамо не достичь . Успокойся . А про профсоюз совсем насмешил. Да раздают билеты в профильные организации и Динамо и ЦСКА. У СКА такое тоже есть. Сколько трудился , чтобы столько написать - всех макнуть , а СКА такой на белом коне))).
О, старый знакомый) Смешно про мою поддержку цска, ну давай я тебе сыпану фактов посещаемости, а уж верить ли личному опыту дело твоё. Итак, с конца регулярки:
9412 цска-динамо (дерби так-то, ранее полный стадик стабильно был)
6255 цска-торпедо (главное открытие чемпионата)
5908 цска-локомотив
4767 цска-барыс
6278 цска-СЮ
2157 цска куньлунь (тут без вопросов)
5363 цска северсталь
4928 цска амур
6398 цска ска (для сравнения, в питере через неделю на ска цска было 12368)
5417 цска северсталь
8548 цска сочи
9383 цска динамо
5402 цска локомотив
6973 цска ска
5346 цска динамо
Это с 26.02 по 26.12 домашние игры. 15 матчей, приличные цифры всего на трёх - на двух с новогодних праздников и на последнем. Что тут врать надо, чтобы наглядно было видно, что у цска с болельщиками хреново? У Динамо немного лучше, но, опять же, после урезания бюджета вопросов к ним меньше.
На этом фоне открываем, что там у ска:
11917 с куньлунем(!!!)
12402 трактор
12223 Сибирь
12385 Ак Барс
10642 локомотив
10530 торпедо
12368 цска
И т.д. в целом.
У обоих клубов до фига денег, раздают билеты, да что угодно, а всё равно у одного клуба полный стадион на какой-то куньлунь, а у другого перевалить за 50% уже успех.
Я нисколько не топлю за ска, я сравниваю 2 клуба, у которых паршивое инфополе от сторонних болельщиков, но равные бюджеты и возможности.
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Кеша
Ответ Vadoniy
Второй пост за день, где Роман про болельщиков говорит, мол, здорово, что идут, приходите и тд. Была тут новость про падение посещаемости и кто-то в комментариях писал, мол, как так, что на цска не ходят, а на ска ходят, вроде и те и те в топе и из большого города, где людей хватит на заполнение любого стадиона. Пожалуй, это один из моментов, на которые надо обратить внимание - у ска постоянно идут разговоры о болельщиках, а у цска эта сторона работы примерно на 0. С фанатами там был конфликт, в котором выплывало много негатива, загон на трибуны всевозможных людей в форме в качестве болельщиков, имитация фан-сектора, что напомнило поддержку северной кореи в пхенчхане. По итогу у обоих клубов есть финансы, арены и большой рынок вокруг, но только у одного картинка со стадиона красивая, а у другого тоска тоской. В ту же кучу можно и Динамо отнести, но с этого сезона там денег стало меньше и их сравнивать теперь надо с другими клубами. Цска же даже бесплатные билеты распространял раньше так, что об этом мало кто знал (думаю, что изменений в этом вопросе мало произошло) - я в институте учился ещё, забрёл за какими-то документами в профсоюз, а там на дверке бумажка "билеты на матчи цска бесплатно здесь". И да, просто на "дайте билет" мне дали билет) Нигде больше информации об этом не видел, т е не забреди я единственный раз за 5.5 лет в этот профсоюз, я бы так и не узнал о такой возможности)
Ложь про ЦСКА . А вот у СКА программа «зритель» работает, когда билеты раздают . Я смотрю ты на постоянной основе пропагандируешь СКА . И по Динамо прошелся . Тебе еще 50 лет трудиться в СКА - всех регалий Динамо не достичь . Успокойся . А про профсоюз совсем насмешил. Да раздают билеты в профильные организации и Динамо и ЦСКА. У СКА такое тоже есть. Сколько трудился , чтобы столько написать - всех макнуть , а СКА такой на белом коне))).
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+1
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Vadoniy
Второй пост за день, где Роман про болельщиков говорит, мол, здорово, что идут, приходите и тд. Была тут новость про падение посещаемости и кто-то в комментариях писал, мол, как так, что на цска не ходят, а на ска ходят, вроде и те и те в топе и из большого города, где людей хватит на заполнение любого стадиона. Пожалуй, это один из моментов, на которые надо обратить внимание - у ска постоянно идут разговоры о болельщиках, а у цска эта сторона работы примерно на 0. С фанатами там был конфликт, в котором выплывало много негатива, загон на трибуны всевозможных людей в форме в качестве болельщиков, имитация фан-сектора, что напомнило поддержку северной кореи в пхенчхане. По итогу у обоих клубов есть финансы, арены и большой рынок вокруг, но только у одного картинка со стадиона красивая, а у другого тоска тоской. В ту же кучу можно и Динамо отнести, но с этого сезона там денег стало меньше и их сравнивать теперь надо с другими клубами.
Цска же даже бесплатные билеты распространял раньше так, что об этом мало кто знал (думаю, что изменений в этом вопросе мало произошло) - я в институте учился ещё, забрёл за какими-то документами в профсоюз, а там на дверке бумажка "билеты на матчи цска бесплатно здесь". И да, просто на "дайте билет" мне дали билет) Нигде больше информации об этом не видел, т е не забреди я единственный раз за 5.5 лет в этот профсоюз, я бы так и не узнал о такой возможности)
+1
-1
0
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Ole Gunor
не 300тыщ а 300 млн.
+9
0
+9
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забанинныйСевер12
Тем больше мальчишек придет в школы...а потом в эти школы придёт СКА))).
+2
0
+2
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Геннадий Тимченко
срочно внедряйте ФанУйди👏
+3
0
+3
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