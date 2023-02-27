Ротенберг о посещаемости: «300 тысяч заявок было на один матч, когда СКА играл в финале Кубка Гагарина. На наших играх везде полные трибуны»
Роман Ротенберг поделился ожиданиями от посещаемости на играх серии с минским «Динамо».
– Эта серия уникальна тем, что она международная и самая вместительная по потенциалу стадионов. Какой в Петербурге ажиотаж по билетам? Какой рейтинг ожидаете от серии с учетом двух этих обстоятельств?
– Конечно, мы ждем наших болельщиков на трибунах. Когда мы играли в финале Кубка Гагарина, у нас было 300 тысяч заявок на один матч.
Будем к этому стремиться. У нас арена всегда заполнена. Хотим, чтобы на первую игру пришли все наши болельщики.
Дальше пойдем матч за матчем. Когда мы в этом году в первый раз играли в Минске, там был установлен рекорд посещаемости этого сезона в КХЛ.
Нас это радует. Важно, что на наши матчи дома и на выезде ходит много болельщиков – значит, мы играем в правильный хоккей.
На наших матчах везде полные трибуны – в Хабаровске, во Владивостоке, в любом городе. Мы ценим это и уважаем всех, кто приходит. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Играем ради людей.
Главное, чтобы болельщики ходили на трибуны. Чтобы везде, где мы играем, люди приходили и получали удовольствие от игры, как и наши хоккеисты.
Это популяризирует и развивает хоккей – тем больше мальчишек будут стараться попасть в хоккей, придут в школы. Мы над этим постоянно работаем, – сказал главный тренер СКА.
9412 цска-динамо (дерби так-то, ранее полный стадик стабильно был)
6255 цска-торпедо (главное открытие чемпионата)
5908 цска-локомотив
4767 цска-барыс
6278 цска-СЮ
2157 цска куньлунь (тут без вопросов)
5363 цска северсталь
4928 цска амур
6398 цска ска (для сравнения, в питере через неделю на ска цска было 12368)
5417 цска северсталь
8548 цска сочи
9383 цска динамо
5402 цска локомотив
6973 цска ска
5346 цска динамо
Это с 26.02 по 26.12 домашние игры. 15 матчей, приличные цифры всего на трёх - на двух с новогодних праздников и на последнем. Что тут врать надо, чтобы наглядно было видно, что у цска с болельщиками хреново? У Динамо немного лучше, но, опять же, после урезания бюджета вопросов к ним меньше.
На этом фоне открываем, что там у ска:
11917 с куньлунем(!!!)
12402 трактор
12223 Сибирь
12385 Ак Барс
10642 локомотив
10530 торпедо
12368 цска
И т.д. в целом.
У обоих клубов до фига денег, раздают билеты, да что угодно, а всё равно у одного клуба полный стадион на какой-то куньлунь, а у другого перевалить за 50% уже успех.
Я нисколько не топлю за ска, я сравниваю 2 клуба, у которых паршивое инфополе от сторонних болельщиков, но равные бюджеты и возможности.
Цска же даже бесплатные билеты распространял раньше так, что об этом мало кто знал (думаю, что изменений в этом вопросе мало произошло) - я в институте учился ещё, забрёл за какими-то документами в профсоюз, а там на дверке бумажка "билеты на матчи цска бесплатно здесь". И да, просто на "дайте билет" мне дали билет) Нигде больше информации об этом не видел, т е не забреди я единственный раз за 5.5 лет в этот профсоюз, я бы так и не узнал о такой возможности)