Ротенберг о посещаемости: «300 тысяч заявок было на один матч, когда СКА играл в финале Кубка Гагарина. На наших играх везде полные трибуны»

поделился ожиданиями от посещаемости на играх серии с минским « ».

– Эта серия уникальна тем, что она международная и самая вместительная по потенциалу стадионов. Какой в Петербурге ажиотаж по билетам? Какой рейтинг ожидаете от серии с учетом двух этих обстоятельств?

– Конечно, мы ждем наших болельщиков на трибунах. Когда мы играли в финале Кубка Гагарина, у нас было 300 тысяч заявок на один матч.

Будем к этому стремиться. У нас арена всегда заполнена. Хотим, чтобы на первую игру пришли все наши болельщики.

Дальше пойдем матч за матчем. Когда мы в этом году в первый раз играли в Минске, там был установлен рекорд посещаемости этого сезона в .

Нас это радует. Важно, что на наши матчи дома и на выезде ходит много болельщиков – значит, мы играем в правильный хоккей.

На наших матчах везде полные трибуны – в Хабаровске, во Владивостоке, в любом городе. Мы ценим это и уважаем всех, кто приходит. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Играем ради людей.

Главное, чтобы болельщики ходили на трибуны. Чтобы везде, где мы играем, люди приходили и получали удовольствие от игры, как и наши хоккеисты.

Это популяризирует и развивает хоккей – тем больше мальчишек будут стараться попасть в хоккей, придут в школы. Мы над этим постоянно работаем, – сказал главный тренер .