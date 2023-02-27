Ротенберг о минском «Динамо»: «Видели, как Вудкрофт победил на Кубке Первого канала, обыграл Россию. СКА ждет серьезный соперник»

рассказал о подготовке к серии плей-офф против минского « ».

– У нас интенсивный тренировочный процесс, ребята – молодцы. Все работают в полную силу, на пределе.

Нас ждет серьезный соперник. Сильная команда с хорошим тренерским штабом.

Играют в канадском стиле – мы серьезно готовимся. Ждем наших болельщиков на первом матче – очень нужна поддержка, нужна энергетика. Работаем в штатном режиме.

– СКА знает, как играть против канадского стиля. В сезоне армейцы уверенно победили минчан. Стоит ли ждать 4-0 в серии, как в прошлом году?

– Готовимся к первой игре – больше ни о чем не думаем. У «Динамо» сильный тренер – , представитель тренерской династии. У него брат работает в НХЛ.

Минчане очень серьезно подходят, показывают современный хоккей.

Вы видели, как Вудкрофт победил на Кубке Первого канала, обыграл сборную России. У нас нет других мыслей, кроме как о первом матче и о нашей игре.

Мы оттачиваем тактические детали, улучшаем качество нашего хоккея. Сейчас отработаем спецбригады – у нас будет время на это. У нашей команды есть резервы. Есть что улучшить и над чем поработать.

– Перед каждым сезоном ставится задача подвести игроков в лучшей форме к старту плей-офф. Насколько сейчас довольны формой команды?

– Вы правильно говорите – мы стараемся подвести всех к общему знаменателю.

Сегодня все очень хорошо отработали. Завтра – следующая тренировка. Есть все возможности подготовиться еще лучше, – сказал главный тренер .