Ротенберг о минском «Динамо»: «Видели, как Вудкрофт победил на Кубке Первого канала, обыграл Россию. СКА ждет серьезный соперник»

Теги СКА Сборная России по хоккею Динамо Минск Кубок Первого канала КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Крэйг Вудкрофт Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о подготовке к серии плей-офф КХЛ против минского «Динамо».

– У нас интенсивный тренировочный процесс, ребята – молодцы. Все работают в полную силу, на пределе.

Нас ждет серьезный соперник. Сильная команда с хорошим тренерским штабом.

Играют в канадском стиле – мы серьезно готовимся. Ждем наших болельщиков на первом матче – очень нужна поддержка, нужна энергетика. Работаем в штатном режиме.

– СКА знает, как играть против канадского стиля. В сезоне армейцы уверенно победили минчан. Стоит ли ждать 4-0 в серии, как в прошлом году?

– Готовимся к первой игре – больше ни о чем не думаем. У «Динамо» сильный тренер – Крэйг Вудкрофт, представитель тренерской династии. У него брат работает в НХЛ.

Минчане очень серьезно подходят, показывают современный хоккей.

Вы видели, как Вудкрофт победил на Кубке Первого канала, обыграл сборную России. У нас нет других мыслей, кроме как о первом матче и о нашей игре.

Мы оттачиваем тактические детали, улучшаем качество нашего хоккея. Сейчас отработаем спецбригады – у нас будет время на это. У нашей команды есть резервы. Есть что улучшить и над чем поработать.

– Перед каждым сезоном ставится задача подвести игроков в лучшей форме к старту плей-офф. Насколько сейчас довольны формой команды?

– Вы правильно говорите – мы стараемся подвести всех к общему знаменателю.

Сегодня все очень хорошо отработали. Завтра – следующая тренировка. Есть все возможности подготовиться еще лучше, – сказал главный тренер СКА.

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8 комментариев

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srs
Против состава(и то сомнительного) Вудкрофта с кпк конечно у СКА-Сборной шансов будет неособо. Минское Динамо пока конечно неготово собрать таких ребят у себя
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J-12
удаче Минску против этого "профессионала"
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Кеша
Да какой там Вудкрофт . Система Ротенберга - побеждать в каждом матче , пять вперед- пять назад , одна пропущенная шайба много. У СКА самая передовая система !
+2
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+2
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Dok.Polet
Конечно же почти вся Россия будет только рада, если это серьезный соперник и СКА не пройдет дальше. Даже интересно после этого Рома уволит Рому ?
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-1
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Александр Рыбаков
Можно и зайца научить курить
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artem klishin
заменить Рому на говорящего попугая, и ничего не изменится
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Белый офицер
В России не было Романа Ротана. Так что шансов в динамо 0.
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Bartez1986
ни разу не увидел слово "система". интервью точно Йозе давал?
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