Ротенберг о СКА: «У нас никогда не виноват вратарь – не даем бросать. Система подразумевает максимальную работоспособность каждого хоккеиста»

дал комментарий перед стартом серии против минского « ».

– Минское «Динамо» и так «злые канадцы». Ждете, что они будут ещё злее после поражений в прошлых плей-офф и завершившейся регулярке?

– Не думаем, насколько они будут злыми. Главное, чтобы у нас была спортивная злость.

Мы над этим работаем весь сезон. Чтобы была злость и страсть побеждать и забивать голы. Железобетонная оборона – помогаем друг другу, помогаем вратарю. Не даем бросать – у нас никогда не виноват вратарь.

Стремимся к тому, чтобы все ловить на себя, закрыть для соперника все возможности, здорово сыграть в обороне и ярко в атаке.

Все мысли о том, чтобы вывести наших хоккеистов на пик формы к первому матчу. О сопернике в этом смысле не думаем.

У нас проводится серьезный анализ, но он остаётся внутри команды. Наш тренерский штаб имеет большой опыт. Понимаем, как работать и что разобрать, но пусть это останется между нами.

– Как настраиваете молодых игроков на плей-офф?

– Всё это зависит от нашего желания, мотивации, работоспособности. Наша система подразумевает максимальную работоспособность каждого хоккеиста на любом участке площадки.

Когда мы выигрывали первый , у многих игроков, менеджмента, некоторых представителей тренерского штаба не было такого опыта.

В такой ситуации это не имеет никакого значения. Живем сегодняшним днем – наша задача улучшить каждого хоккеиста по отдельности, сыграть на сильных сторонах.

Изучаем слабые стороны соперника, ищем эти слабые места, а наши сильные качества – улучшаем, – сказал главный тренер .