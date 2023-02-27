Ротенберг о СКА: «У нас никогда не виноват вратарь – не даем бросать. Система подразумевает максимальную работоспособность каждого хоккеиста»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг дал комментарий перед стартом серии против минского «Динамо».

– Минское «Динамо» и так «злые канадцы». Ждете, что они будут ещё злее после поражений в прошлых плей-офф и завершившейся регулярке?

– Не думаем, насколько они будут злыми. Главное, чтобы у нас была спортивная злость.

Мы над этим работаем весь сезон. Чтобы была злость и страсть побеждать и забивать голы. Железобетонная оборона – помогаем друг другу, помогаем вратарю. Не даем бросать – у нас никогда не виноват вратарь.

Стремимся к тому, чтобы все ловить на себя, закрыть для соперника все возможности, здорово сыграть в обороне и ярко в атаке.

Все мысли о том, чтобы вывести наших хоккеистов на пик формы к первому матчу. О сопернике в этом смысле не думаем.

У нас проводится серьезный анализ, но он остаётся внутри команды. Наш тренерский штаб имеет большой опыт. Понимаем, как работать и что разобрать, но пусть это останется между нами.

– Как настраиваете молодых игроков на плей-офф?

– Всё это зависит от нашего желания, мотивации, работоспособности. Наша система подразумевает максимальную работоспособность каждого хоккеиста на любом участке площадки.

Когда мы выигрывали первый Кубок Гагарина, у многих игроков, менеджмента, некоторых представителей тренерского штаба не было такого опыта.

В такой ситуации это не имеет никакого значения. Живем сегодняшним днем – наша задача улучшить каждого хоккеиста по отдельности, сыграть на сильных сторонах.

Изучаем слабые стороны соперника, ищем эти слабые места, а наши сильные качества – улучшаем, – сказал главный тренер СКА.

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8 комментариев

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Кеша
Адепты новоявленного тренера бдят на новостях , подтирают 🤣🤣🤣. Позовите еще 15 человек в штат.
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Кеша
Когда мы выигрывали первый КГ у многих тренеров не было такого опыта … А ха ха ха . Насмешил . От души посмеялся . Себя с В. Быковым сравнил . А вот когда мы второй КГ брали ( Знарок О. В.) ….Жду , когда начнешь противопоставлять себя Юрзинову старшему и Биллялетдинову . «Это всё от способностей зависит. Вот у меня один знакомый, тоже учёный — у него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует – не отличишь от настоящей».
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Кеша
Прорвало парня . Два дня молчал . Не даем бросать - пять от мертвого Сочи проглотили - не даем бросать!
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*BG*
А Самонов такой: "А почему вы тогда меня обменяли, если у нас, в смысле, уже у вас, никогда вратарь не виноват?"
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+2
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Tax_Free
вот бы минск сенсацию сотворил
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Darkhan Darkhan
Кто там в предыдущей новости написал что Рома не говорил про систему?
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alklimov2018
Просто интересно. А у кого из тренеров за последние лет 40 "система НЕ подразумевает максимальную работоспособность каждого хоккеиста"? Обычно с этой фразы начинаются методички по ФП спортсмена.:)
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+3
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sed3009
Ну система - так система.
+5
0
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