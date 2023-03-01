Гендиректор «Сибири»: «Ведем переговоры с Мартемьяновым и его штабом, напрямую результаты плей-офф не влияют»
Гендиректор «Сибири» рассказал о переговорах с главным тренером Андреем Мартемьяновым.
«Напрямую результаты плей-офф не влияют на продление контрактов с тренерами. Есть и другие факторы, которые учитываются. Мы уже ведем предварительные переговоры с тренерским штабом. Не стоит на этом заострять внимание. Но для клуба очень важно добиться результата большего, чем просто выход в плей-офф. Для нас выход в плей-офф — это не показатель.
Будет ли объявлено до окончания сезона о продлении контрактов с кем-то из игроков? Посмотрим, возможно», — сказал Кирилл Фастовский.
В первом раунде Кубка Гагарина «Сибирь» сыграет с «Авангардом».
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