Андрей Мартемьянов: «Козыри «Сибири» против «Авангарда» – самоотверженность, работа, самоотдача. Наметился эмоциональный спад, физически парни чувствуют себя хорошо»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Никита Коротков Хоккей

Андрей Мартемьянов дал комментарий в преддверии серии против «Авангарда».

«Мы работаем над своей игрой, над большинством и вбрасываниями, а также в целом над атакующими действиями.

Когда есть время – подключаем к работе нашего спортивного директора Сергея Климовича. Он был очень приличным центральным, хорошо играл на точке, так что может помочь со вбрасываниями. Парни понимают, что к этому моменту нужно отнестись более ответственно.

Наш козырь в серии с «Авангардом» – самоотверженность, работа, самоотдача.

Преимущество своей площадки? Не факт, что сопернику будет комфортно начинать дома.

У нас в феврале наметился спад в эмоциональном плане. При этом физически парни себя чувствуют хорошо. Сейчас, надеюсь, мы из этого спада выходим. К сожалению, он пришелся на концовку регулярного чемпионата.

Отдых лидерам, который я предоставил в Санкт-Петербурге, входил в план подготовки к плей-офф. Также мы в матче против СКА увидели, что есть кому этих лидеров заменить.

У нас у многих есть повреждения, хоккей – это не шахматы, но все, кроме Никиты Короткова, готовятся в основной группе. По вратарям план есть, перед плей-офф много говорить нельзя», – сказал главный тренер «Сибири».

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3 комментария

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Кеша
Только победа «Сибири» ! Другого не может быть!
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Alex9999995
За Сибирь в этой паре!
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Sibirachok
Нет ну перед Марти снимаю шляпу. Сколько матчей выиграли, выгрызли благодаря его разносу в раздевалке...))) Как он это делает??? Какие волшебные слова говорит??? От его тактических ходов по ходу матчей зависит многое. Верю в него и команду "Сибирь". Дадим бой в плей-офф обязательно. И пусть в серии победит сильнейший ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
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