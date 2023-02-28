Андрей Мартемьянов: «Козыри «Сибири» против «Авангарда» – самоотверженность, работа, самоотдача. Наметился эмоциональный спад, физически парни чувствуют себя хорошо»

дал комментарий в преддверии серии против « ».

«Мы работаем над своей игрой, над большинством и вбрасываниями, а также в целом над атакующими действиями.

Когда есть время – подключаем к работе нашего спортивного директора Сергея Климовича. Он был очень приличным центральным, хорошо играл на точке, так что может помочь со вбрасываниями. Парни понимают, что к этому моменту нужно отнестись более ответственно.

Наш козырь в серии с «Авангардом» – самоотверженность, работа, самоотдача.

Преимущество своей площадки? Не факт, что сопернику будет комфортно начинать дома.

У нас в феврале наметился спад в эмоциональном плане. При этом физически парни себя чувствуют хорошо. Сейчас, надеюсь, мы из этого спада выходим. К сожалению, он пришелся на концовку регулярного чемпионата.

Отдых лидерам, который я предоставил в Санкт-Петербурге, входил в план подготовки к плей-офф. Также мы в матче против СКА увидели, что есть кому этих лидеров заменить.

У нас у многих есть повреждения, хоккей – это не шахматы, но все, кроме , готовятся в основной группе. По вратарям план есть, перед плей-офф много говорить нельзя», – сказал главный тренер « ».