Кирилл Фастовский: «Не считаю «Сибирь» аутсайдером в паре с «Авангардом». Во всех парах на Востоке, кроме одной, шансы команд 50 на 50»

Теги Авангард Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Кирилл Фастовский не считает «Сибирь» аутсайдером в серии против «Авангарда».

«Сейчас в Восточной конференции все настолько равны, что не очень важно, с кем играть в первом раунде.

Попали на «Авангард» – хорошо, значит меньше ехать. Логистика в данном случае – это главный плюс. Считаю, что во всех парах на Востоке, кроме одной, шансы команд 50 на 50.

Не считаю нас аутсайдерами в паре. Если смотреть на результаты матчей в чемпионате с «Авангардом», то там побед поровну.

Основная проблема – это физическое состояние хоккеистов. Насколько они смогут из себя выжать все?

Плей-офф – это не совсем хоккей, а настоящее мужское противостояние. Здесь победит терпение и упорство», – сказал генеральный директор новосибирского клуба.

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12 комментариев

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Alex9999995
Аутсайдер в этой паре - это авангард!
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HockeyMan
Ответ Ыжык
Начинали они конечно бодро но последние игры очень слабые. Травмы опять же. Ну и Магнитка таки намного опытней.
Так и Магнитка начинала бодро, а сейчас из даже Спартак обыгрывает))
По мне так 50 на 50 шансы
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Коля Иванов
Пройдет дальше Сибирь, значит будет Сибирь. Вот нисколько не расстроюсь. Соседи в этом году молодцы. Что Авангард, в этом году, что Сибирь максимум полуфинал.
+2
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+2
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Ыжык
Ответ HockeyMan
Вообще не согласен
Начинали они конечно бодро но последние игры очень слабые. Травмы опять же. Ну и Магнитка таки намного опытней.
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Славонычч
Лукавит паря , ох )
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Сергей Кот
ну если судить по последним играм-то вполне себе оутсайдеры. если конечно это не какой-то хитроплан, во что я верю очень слабо.
+1
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+1
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Sibirachok
Уважаемый Кирилл! В плей-офф нет слабых команд. Я бы сказал, что шансы поют романсы...))) Профукавши преимущество своей площадки буквально за два тура, я бы грыз зубами лёд...))), чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. И считаю, что играть нужно на стареньком обжитом ЛДС "Сибирь", и начинать сезон с чистого листа на новом стадионе, как Омский "Авангард". Честно говоря рад, что будет Сибирское дерби. Хорошо, что не Владивосток...)))
+5
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Сергей Кот
Ответ Антон Антонов
ну всё правильно в паре СЮ-Адмирал всё понятно, в остальных парах 50/50
а в паре АБ-НХ какая интрига?
+3
0
+3
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HockeyMan
Ответ Ыжык
А как же авто? У них тоже не особо шансов.
Вообще не согласен
+1
-1
0
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Ыжык
А как же авто? У них тоже не особо шансов.
+1
-3
-2
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Антон Антонов
ну всё правильно в паре СЮ-Адмирал всё понятно, в остальных парах 50/50
0
-4
-4
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Денис Дьяконов
жалко, что хоккейную повестку составляют дураки
+2
-5
-3
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