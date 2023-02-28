Кирилл Фастовский: «Не считаю «Сибирь» аутсайдером в паре с «Авангардом». Во всех парах на Востоке, кроме одной, шансы команд 50 на 50»

не считает « » аутсайдером в серии против « ».

«Сейчас в Восточной конференции все настолько равны, что не очень важно, с кем играть в первом раунде.

Попали на «Авангард» – хорошо, значит меньше ехать. Логистика в данном случае – это главный плюс. Считаю, что во всех парах на Востоке, кроме одной, шансы команд 50 на 50.

Не считаю нас аутсайдерами в паре. Если смотреть на результаты матчей в чемпионате с «Авангардом», то там побед поровну.

Основная проблема – это физическое состояние хоккеистов. Насколько они смогут из себя выжать все?

Плей-офф – это не совсем хоккей, а настоящее мужское противостояние. Здесь победит терпение и упорство», – сказал генеральный директор новосибирского клуба.