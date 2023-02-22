Кирилл Фастовский: «Готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь». Первый раунд проведем на обжитой арене»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец спорта "Сибирь" Арена-Сибирь Хоккей

Кирилл Фастовский рассказал, что «Сибирь» начнет плей-офф Кубка Гагарина на ЛДС «Сибирь».

«Ничего в наших планах не поменялось. Мы готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь».

Могу сказать, что первый раунд Кубка Гагарина команда проведет на знакомой для нас и обжитой арене», – сказал генеральный директор «Сибири».

У новой арены «Сибири» нет ряда документов, необходимых для запуска в эксплуатацию («Матч ТВ»)

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1 комментарий

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Кавабунга Шреддоголовый
И это, черт возьми, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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