Кирилл Фастовский: «Готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь». Первый раунд проведем на обжитой арене»
Кирилл Фастовский рассказал, что «Сибирь» начнет плей-офф Кубка Гагарина на ЛДС «Сибирь».
«Ничего в наших планах не поменялось. Мы готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь».
Могу сказать, что первый раунд Кубка Гагарина команда проведет на знакомой для нас и обжитой арене», – сказал генеральный директор «Сибири».
У новой арены «Сибири» нет ряда документов, необходимых для запуска в эксплуатацию («Матч ТВ»)
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