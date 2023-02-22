Кирилл Фастовский: «Готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь». Первый раунд проведем на обжитой арене»

рассказал, что « » начнет плей-офф Кубка Гагарина на ЛДС «Сибирь».

«Ничего в наших планах не поменялось. Мы готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь».

Могу сказать, что первый раунд Кубка Гагарина команда проведет на знакомой для нас и обжитой арене», – сказал генеральный директор «Сибири».

У новой арены «Сибири» нет ряда документов, необходимых для запуска в эксплуатацию («Матч ТВ»)