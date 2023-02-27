Сергей Федотов о Барбашеве: «Для стиля «Вегаса» – идеальная фигура. Он подходит под схемы Кэссиди»

оценил обмен форварда из «Сент-Луиса» в « ».

«Наверное, генменеджера [« »] устраивают приобретения, которые получили за Барбашева. А так, могли потерять, хотя контракт у него был невысоким, на мой взгляд, даже ниже, чем он заслуживает. У него есть прекрасная возможность доказать, что он стоит больше.

27 лет, абсолютно универсальный игрок. Как будет «Вегас» его использовать – да как угодно. К тому же он дает огромную энергию. Вспоминая, как он выступал в начале карьеры, был центром первого звена в молодежной сборной. Это один из тех редких случаев, когда человек настолько адаптировался в , что даже в некоторой степени изменил свое амплуа.

Если знать стиль «Вегаса», стиль главного тренера [Кэссиди], то каждый поймет, что Барбашев – идеальная фигура. Для самого Ивана это очень неплохой переход. Он подходит под схемы «Вегаса». Вижу только плюсы как для «Сент-Луиса», как для «Вегаса», так и для самого Барбашева», – сказал комментатор, эксперт и агент.