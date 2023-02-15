«Бостон» интересуется Барбашевым (Энди Стрикленд)

« » интересуется форвардом « » .

«Из всех игроков «Сент-Луиса» наибольший интерес перед дедлайном выказывают, пожалуй, к Барбашеву. «Бостон» – самый заинтересованный.

Я искренне верю, что «Блюз» хотели бы продлить Барбашева. У него же сложилось мнение, что он хотел бы сыграть в плей-офф. Похоже, он не заинтересован в подписании нового контракта до дедлайна», – написал журналист Эндрю Стрикленд.

Срок действия контракта 27-летнего игрока с кэпхитом 2,25 миллиона долларов истекает летом. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне обладатель Кубка Стэнли-2019 набрал 27 (10+17) очков в 53 играх. Дедлайн в намечен на 3 марта.