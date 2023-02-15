«Бостон» интересуется Барбашевым (Энди Стрикленд)
«Бостон» интересуется форвардом «Сент-Луиса» Иваном Барбашевым.
«Из всех игроков «Сент-Луиса» наибольший интерес перед дедлайном выказывают, пожалуй, к Барбашеву. «Бостон» – самый заинтересованный.
Я искренне верю, что «Блюз» хотели бы продлить Барбашева. У него же сложилось мнение, что он хотел бы сыграть в плей-офф. Похоже, он не заинтересован в подписании нового контракта до дедлайна», – написал журналист Эндрю Стрикленд.
Срок действия контракта 27-летнего игрока с кэпхитом 2,25 миллиона долларов истекает летом. Он может стать неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне обладатель Кубка Стэнли-2019 набрал 27 (10+17) очков в 53 играх. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
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