«Бостон» интересуется Барбашевым (Энди Стрикленд)

Теги возможные переходы Бостон Сент-Луис НХЛ Иван Барбашев Хоккей

«Бостон» интересуется форвардом «Сент-Луиса» Иваном Барбашевым.

«Из всех игроков «Сент-Луиса» наибольший интерес перед дедлайном выказывают, пожалуй, к Барбашеву. «Бостон» – самый заинтересованный.

Я искренне верю, что «Блюз» хотели бы продлить Барбашева. У него же сложилось мнение, что он хотел бы сыграть в плей-офф. Похоже, он не заинтересован в подписании нового контракта до дедлайна», – написал журналист Эндрю Стрикленд. 

Срок действия контракта 27-летнего игрока с кэпхитом 2,25 миллиона долларов истекает летом. Он может стать неограниченно свободным агентом. 

В текущем сезоне обладатель Кубка Стэнли-2019 набрал 27 (10+17) очков в 53 играх. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта. 

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18 комментариев

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curdboy
Нееет, только не в Бостон((
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Белый офицер
Ответ Сельмаш1930
ну стоит сказать, что наших там было немного: Самсонов, Худобин да Коваленко с Касатоновым, таких персонажей как Хохлачёв и Зиновьёв в расчёт не берём. Худобин с Коваленко весьма неплохо показали себя за то короткое время, что побывали в Бостоне.
Жамнова еще помню.
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Gino Smith
Помнит Бостон, как Иван против их верхних звеньев в финале КС-2019 играл.
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Никита Алексеевич
Хороший шанс выйграть кубок ,да и впринципе,можно и подписаться с ними,бержерон,крейчи старые ,а это первый второй центр команды,так-что если бостон барбашева получит,есть шанс остаться
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Егор Ковынёв
Ответ frol92
Сиэтл бы еще кого то из наших присмотрел, вообще шикарно было бы)
Поддерживаю)
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See what
Соображают мишки. Иван принесет им победу
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вперёд спартак
Бостон самый последний вариант
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Сельмаш1930
Ответ Белый офицер
Как раз под их стиль. Только вот не помню что бы в Бостоне русские хорошо играли. Сергей Самсонов разве что.
ну стоит сказать, что наших там было немного: Самсонов, Худобин да Коваленко с Касатоновым, таких персонажей как Хохлачёв и Зиновьёв в расчёт не берём. Худобин с Коваленко весьма неплохо показали себя за то короткое время, что побывали в Бостоне.
+1
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J-12
думаю в Бостоне у Ивана отличные шансы расти как хоккеист, да и в Блюз откроется место для Александрова
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Егор Ковынёв
Ответ Ryan T.
Идти в "Бостон" однозначно. Хороший шанс зацепить кубок. А летом уже можно и на рынок посмотреть будет.
Сейчас раздербанят музыкантов… В Бостон мерзопакостный не хотелось бы, тем паче в боттом 6.
Было бы интересно в Рейнджерс увидеть Ваню, а там и младший брательник задрафтован)
+4
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Darkhan Darkhan
Садовник нормально свою работу делает, кто бы что не говорил!
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oberkorn
Блин, для ваньки это было бы идеально. Поиграть с бержероном, пастой и говнюком маршаном, это опыт на всю жизнь. Да и есть шанс подписать контракт жизни. Удачи.
+2
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Белый офицер
Как раз под их стиль. Только вот не помню что бы в Бостоне русские хорошо играли. Сергей Самсонов разве что.
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ frol92
Сиэтл бы еще кого то из наших присмотрел, вообще шикарно было бы)
Это уже труднее, да и без Сиэтла ещё Винипенг, Чикаго, Детройт не имеют россиян в НХЛ, но у них вариантов больше, Сиэтл пока даже на драфтах двух только Вязового взял
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frol92
Ответ Фёдор Кузнецов
Если ещё и Гавриков в ЛА перейдет, то в лиге почти не останется команд без россиян
Сиэтл бы еще кого то из наших присмотрел, вообще шикарно было бы)
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Фёдор Кузнецов
Если ещё и Гавриков в ЛА перейдет, то в лиге почти не останется команд без россиян
+5
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frol92
Отличный вариант для обеих сторон. В Бостоне реально в этом сезоне в КС пошуметь.
+7
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Ryan T.
Идти в "Бостон" однозначно. Хороший шанс зацепить кубок. А летом уже можно и на рынок посмотреть будет.
+13
-2
+11
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