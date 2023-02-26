«Обмен в «Вегас» – шанс для Барбашева завоевать еще один Кубок Стэнли». Мильштейн о сделке

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Вегас Иван Барбашев Матч ТВ Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн прокомментировал переход Ивана Барбашева из «Сент-Луиса» в «Вегас».

«Обмен в «Вегас» – это шанс для Ивана Барбашева завоевать еще один Кубок Стэнли. Можно побороться еще за один чемпионский перстень, который уже был получен в 2019 году.

Ваня этот вызов с благодарностью принимает. Он знал, что обмен вот‑вот будет, никаким потрясением это не стало. Барбашев присоединится к новой команде в ближайшее время», – сказал агент.

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2 комментария

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Дима Миронов
для кубка мб,но для нового контракта это плохо, статистику Вегасе не набьешь
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dzenga 1
Удачи Ивану в новой команде!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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