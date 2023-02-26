«Обмен в «Вегас» – шанс для Барбашева завоевать еще один Кубок Стэнли». Мильштейн о сделке
Дэн Мильштейн прокомментировал переход Ивана Барбашева из «Сент-Луиса» в «Вегас».
«Обмен в «Вегас» – это шанс для Ивана Барбашева завоевать еще один Кубок Стэнли. Можно побороться еще за один чемпионский перстень, который уже был получен в 2019 году.
Ваня этот вызов с благодарностью принимает. Он знал, что обмен вот‑вот будет, никаким потрясением это не стало. Барбашев присоединится к новой команде в ближайшее время», – сказал агент.
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