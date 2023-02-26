«Обмен в «Вегас» – шанс для Барбашева завоевать еще один Кубок Стэнли». Мильштейн о сделке

прокомментировал переход Ивана Барбашева из « » в « ».

«Обмен в «Вегас» – это шанс для завоевать еще один . Можно побороться еще за один чемпионский перстень, который уже был получен в 2019 году.

Ваня этот вызов с благодарностью принимает. Он знал, что обмен вот‑вот будет, никаким потрясением это не стало. Барбашев присоединится к новой команде в ближайшее время», – сказал агент.