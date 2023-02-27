Кузнецов сделал передачу в матче с «Баффало». У него 50 очков в 61 игре

Форвард « » сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (4:7).

Россиянин ассистировал Александру Овечкину, набрав очки (2+3) во второй игре чемпионата подряд,

Всего в 61 матче сезона на его счету 50 (11+39) баллов.

В игре с «Сэйбрс» за 16:05 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (0:34 – в большинстве, 1:04 – в меньшинстве) – у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 2».

Также на 17-й минуте при счете 1:1 Кузнецов сделал слепой пас, подарив шайбу в своей зоне нападающему Тейджу Томпсону, который вывел «Баффало» вперед (2:1).