Кузнецов остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 1 гол и «минус 8» на отрезке

Теги Вашингтон Анахайм НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 4 из 5 последних матчей, полезность «минус 8».

Сегодня форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Анахаймом» (2:4). 

В последних 5 играх у россиянина 1 (1+0) балл при полезности «минус 8». В сезоне – 45 (9+36) очков в 59 играх. 

В матче с «Дакс» Кузнецов (19:30, 3:19 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 63% вбрасываний (10 из 16). 

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