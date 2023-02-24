Кузнецов остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 1 гол и «минус 8» на отрезке

остался без очков в 4 из 5 последних матчей, полезность «минус 8».

Сегодня форвард « » не отметился результативными действиями в матче с « » (2:4).

В последних 5 играх у россиянина 1 (1+0) балл при полезности «минус 8». В сезоне – 45 (9+36) очков в 59 играх.

В матче с «Дакс» Кузнецов (19:30, 3:19 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 63% вбрасываний (10 из 16).