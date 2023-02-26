Тренер «Спартака» Заварухин: «Сезон провальный, разочаровали болельщиков. Бились до конца, но что-то уже было упущено»

Теги Спартак Алексей Заварухин КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Главный тренер «Спартака» Алексей Заварухин подвел итоги игры с московским «Динамо» (2:4).

– Настраивались на хорошую игру, что-то получилось, что-то нет. Ребята старались. Дали сыграть молодым игрокам, кто-то себя проявил хорошо.

– Можете ли вы подвести небольшой итог сезона? Что не получилось? Когда произошло то изменение, которое повлекло за собой такой результат?

– Сейчас тяжело ответить на такой сложный вопрос. Надо сесть, подумать. Даты, которая все обрубила, нет. Пока не знаю даже, что ответить.

– Понятно, что отвечать на эти вопросы не вам, а руководству. Но тем не менее есть ли у вас мысли по причинам этого провала?

– Знаете, есть мысли, но хотелось бы, чтобы они остались внутри команды, коллектива. Вопрос задан правильно, но оценку нашей игры и состояния делает руководство.

– Может быть, что-то скажете болельщикам?

– Болельщиков мы разочаровали, сезон у нас провальный. Бились до последнего, но какие-то моменты были упущены по ходу сезона. Оценку будет делать руководство клуба. Я не могу сейчас делать оценку за весь сезон.

– Было что-то позитивное в сезоне все-таки?

– Много заиграно молодых ребят. Ребята понюхали порох, что такое КХЛ. Только от их работы будет зависеть, попадут они дальше на следующий год в команду или нет.

– С какими чувствами вы вчера смотрели игру минского «Динамо»?

– Результат нас не устроил, мы все смотрели, переживали. Мы сами виноваты, что довели до такой ситуации: тренеры и хоккеисты – все виноваты.

– Есть ли понимание вашей роли в команде дальше?

– Пока такой информации нет, мне никто ничего не говорил. Дальше продолжаем работать, у ребят есть действующие контракты, – сказал Заварухин.

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6 комментариев

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продавец-пипец
Ответ Михаил Кувшинов
знаете, приходят на память последние матчи прошлых сезонов, когда не попавшие в плей-офф команды последние игры против Спартака играли будто это были самые решающие в их жизни игры...сегодня хлопнуть дверью так и не получилось, хотя могло получиться...Выводы надо делать по всем направлениям - от укомплектования команды до психологии
Выводы надо делать по руководству Спартака,этим челябинским недоменеджерам!!Что они делают в Спартаке????Пусть валят к себе в мазуту!!!!
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Михаил Кувшинов
знаете, приходят на память последние матчи прошлых сезонов, когда не попавшие в плей-офф команды последние игры против Спартака играли будто это были самые решающие в их жизни игры...сегодня хлопнуть дверью так и не получилось, хотя могло получиться...Выводы надо делать по всем направлениям - от укомплектования команды до психологии
0
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Геннадий Туник
В моём представлении,поражения от таких команд,как "Сочи" и "Кунь Лунь" в ситуации,когда нужны победы,говорит только о том,что команда не боролась за попадание в плей-офф,а решала задачи,не связанные со спортом.
+3
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Taxi64
Где вы бились, даже на последний матч собраться не могли, Диномо вас пешком раскатали, хотя у них самих проблем выше крыши. Название бы поменяли, имя Спартак не позорили
+3
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+3
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Кеша
Заварухин в послематчевом интервью все честно и адекватно сказал . Перефразируя Заврухина : «Поздно пить Боржоми , если печень отвалилась».
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Russ Ivan
В каком месте вы бились, за раннее бронирование отелей, да?!? Обосрались!!!!
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