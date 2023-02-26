Тренер «Спартака» Заварухин: «Сезон провальный, разочаровали болельщиков. Бились до конца, но что-то уже было упущено»
Главный тренер «Спартака» Алексей Заварухин подвел итоги игры с московским «Динамо» (2:4).
– Настраивались на хорошую игру, что-то получилось, что-то нет. Ребята старались. Дали сыграть молодым игрокам, кто-то себя проявил хорошо.
– Можете ли вы подвести небольшой итог сезона? Что не получилось? Когда произошло то изменение, которое повлекло за собой такой результат?
– Сейчас тяжело ответить на такой сложный вопрос. Надо сесть, подумать. Даты, которая все обрубила, нет. Пока не знаю даже, что ответить.
– Понятно, что отвечать на эти вопросы не вам, а руководству. Но тем не менее есть ли у вас мысли по причинам этого провала?
– Знаете, есть мысли, но хотелось бы, чтобы они остались внутри команды, коллектива. Вопрос задан правильно, но оценку нашей игры и состояния делает руководство.
– Может быть, что-то скажете болельщикам?
– Болельщиков мы разочаровали, сезон у нас провальный. Бились до последнего, но какие-то моменты были упущены по ходу сезона. Оценку будет делать руководство клуба. Я не могу сейчас делать оценку за весь сезон.
– Было что-то позитивное в сезоне все-таки?
– Много заиграно молодых ребят. Ребята понюхали порох, что такое КХЛ. Только от их работы будет зависеть, попадут они дальше на следующий год в команду или нет.
– С какими чувствами вы вчера смотрели игру минского «Динамо»?
– Результат нас не устроил, мы все смотрели, переживали. Мы сами виноваты, что довели до такой ситуации: тренеры и хоккеисты – все виноваты.
– Есть ли понимание вашей роли в команде дальше?
– Пока такой информации нет, мне никто ничего не говорил. Дальше продолжаем работать, у ребят есть действующие контракты, – сказал Заварухин.
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