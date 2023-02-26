Михаил Кравец: «Довольны, что «Авангард» попал в плей-офф, поднялся с 11-го места на 3-е»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
– Всех с окончанием регулярного чемпионата.
У обеих команд он складывался по-разному, но в итоге обе заняли те места, которые заслужили по игре.
Сегодня мы придерживались плана, многие ребята, которые сегодня играли, были в обойме на протяжении всего сезона, старались мы их подключать. Сегодня они проявили себя с лучшей стороны, против сильной команды отыграли хорошо и уверенно, для нас это очень важно.
Хорошая борьба. Хорошие скорости, хорошие голы, еще и овертайм болельщики увидели. Довольны матчем, возвращаемся домой и готовимся к плей-офф.
– Насколько вы довольны жребием?
– Мы не выбирали, довольны, что попали в плей-офф. Довольны, что в течение регулярки поднялись с одиннадцатого места на третье, что у нас есть такие молодые ребята. Как Бог дал, так и будем работать.
– Что с Демченко?
– Думаю, что он будет готов к началу плей-офф, он уже тренируется.
– Как отнеслись к жесту Радулова после гола?
– А что, он когда-то по-другому делает? Всегда мимо скамейки проезжает. Мы рады за него, что он гол забил, молодец, пусть дальше забивает, это его работа, – сказал Кравец.
Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет в 1-м раунде с «Сибирью», «Салават» – с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком»
Бюджет клуба хороший,арена классная,
было бы плохо завершать сезон, на последнем месте.