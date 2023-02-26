Михаил Кравец: «Довольны, что «Авангард» попал в плей-офф, поднялся с 11-го места на 3-е»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (2:3 ОТ).

– Всех с окончанием регулярного чемпионата.

У обеих команд он складывался по-разному, но в итоге обе заняли те места, которые заслужили по игре.

Сегодня мы придерживались плана, многие ребята, которые сегодня играли, были в обойме на протяжении всего сезона, старались мы их подключать. Сегодня они проявили себя с лучшей стороны, против сильной команды отыграли хорошо и уверенно, для нас это очень важно.

Хорошая борьба. Хорошие скорости, хорошие голы, еще и овертайм болельщики увидели. Довольны матчем, возвращаемся домой и готовимся к плей-офф.

– Насколько вы довольны жребием?

– Мы не выбирали, довольны, что попали в плей-офф. Довольны, что в течение регулярки поднялись с одиннадцатого места на третье, что у нас есть такие молодые ребята. Как Бог дал, так и будем работать.

– Что с ?

– Думаю, что он будет готов к началу плей-офф, он уже тренируется.

– Как отнеслись к жесту после гола?

– А что, он когда-то по-другому делает? Всегда мимо скамейки проезжает. Мы рады за него, что он гол забил, молодец, пусть дальше забивает, это его работа, – сказал Кравец.

Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет в 1-м раунде с «Сибирью», «Салават» – с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком»