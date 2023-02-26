Михаил Кравец: «Довольны, что «Авангард» попал в плей-офф, поднялся с 11-го места на 3-е»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

– Всех с окончанием регулярного чемпионата.

У обеих команд он складывался по-разному, но в итоге обе заняли те места, которые заслужили по игре.

Сегодня мы придерживались плана, многие ребята, которые сегодня играли, были в обойме на протяжении всего сезона, старались мы их подключать. Сегодня они проявили себя с лучшей стороны, против сильной команды отыграли хорошо и уверенно, для нас это очень важно.

Хорошая борьба. Хорошие скорости, хорошие голы, еще и овертайм болельщики увидели. Довольны матчем, возвращаемся домой и готовимся к плей-офф.

– Насколько вы довольны жребием?

– Мы не выбирали, довольны, что попали в плей-офф. Довольны, что в течение регулярки поднялись с одиннадцатого места на третье, что у нас есть такие молодые ребята. Как Бог дал, так и будем работать.

– Что с Демченко?

– Думаю, что он будет готов к началу плей-офф, он уже тренируется.

– Как отнеслись к жесту Радулова после гола?

– А что, он когда-то по-другому делает? Всегда мимо скамейки проезжает. Мы рады за него, что он гол забил, молодец, пусть дальше забивает, это его работа, – сказал Кравец.

Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет в 1-м раунде с «Сибирью», «Салават» – с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком»

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7 комментариев

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Ильяс Зайнуллин
Ответ Roman Schmidt
Интересно останется он у руля Авы на слудующий сезон или нет?Игр 25 +/- после назначение командп на подъёме играла,но затем рисунок игры всё менее просматривался
Может если выиграет Кубок!😁
0
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Ильяс Зайнуллин
Ответ Александр Невский
Авангард лучший клуб КХЛ.
Не факт
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Олег
Ответ Александр Невский
Авангард лучший клуб КХЛ.
Лёша ты ду ак?
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Олег
Кравец молодец, поднял команду содна.
Бюджет клуба хороший,арена классная,
было бы плохо завершать сезон, на последнем месте.
0
0
0
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Roman Schmidt
Ответ Александр Невский
Авангард лучший клуб КХЛ.
Ну для нас,болельщиков Авы,да.Иначе никак.Но если объективно,по игре и по составу,то ты перегибаешь)
+6
0
+6
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Roman Schmidt
Интересно останется он у руля Авы на слудующий сезон или нет?Игр 25 +/- после назначение командп на подъёме играла,но затем рисунок игры всё менее просматривался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Авангард лучший клуб КХЛ.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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