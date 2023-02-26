Радулов сыграет с «Авангардом». Ему нужно остаться в топ-3 бомбардиров, чтобы получить бонус – 90 млн рублей («Матч ТВ»)

сыграет с « », ему нужно заработать бонус.

36-летний форвард « » получил небольшое повреждение в предыдущей игре с «Металлургом» (3:6). Ранее сообщалось, что игрок выбыл на неделю и вернется в состав казанцев к плей‑офф.

По данным « », Радулов вышел на раскатку в воскресенье и примет участие в заключительном матче регулярного чемпионата против «Авангарда».

На данный момент нападающий занимает третье место в гонке бомбардиров, набрав 56 очков в 61 матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Радулов должен войти в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата для того, чтобы получить бонус в размере 90 миллионов рублей.