Радулов сыграет с «Авангардом». Ему нужно остаться в топ-3 бомбардиров, чтобы получить бонус – 90 млн рублей («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

Александр Радулов сыграет с «Авангардом», ему нужно заработать бонус.

36-летний форвард «Ак Барса» получил небольшое повреждение в предыдущей игре с «Металлургом» (3:6). Ранее сообщалось, что игрок выбыл на неделю и вернется в состав казанцев к плей‑офф.

По данным «Матч ТВ», Радулов вышел на раскатку в воскресенье и примет участие в заключительном матче регулярного чемпионата против «Авангарда». 

На данный момент нападающий занимает третье место в гонке бомбардиров, набрав 56 очков в 61 матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Радулов должен войти в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата для того, чтобы получить бонус в размере 90 миллионов рублей.

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19 комментариев

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цэсемьэр
тот день, когда менеджмент Ак Барса готов занести портфель в раздевалку Авангарда😁
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Angryslon
Нужно ему сегодня лапу доломать, если он ради бабла готов на усугубление травмы!
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Алексей Каракорум
Ответ Makaveli The-Don-Killuminati
Он же в Омске
Так в том и прикол ,видно он конкурент в борьбе за 3 е место,вы новость то читали?На одно очко отстает Буше от Радулова.
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Angryslon
Ответ Дмитрий Галкин
А бонусы учитываются в потолке зарплат клуба?
Нет
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Дмитрий Галкин
А бонусы учитываются в потолке зарплат клуба?
0
0
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гилберт
Раду получит как звезда НХЛ.
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гилберт
Как он их всех догнал???
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гилберт
А кто может подвинуть Раду?
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гилберт
Ответ Габорик
Думается, менеджмент Ак Барса будет радоваться, если Буше будет забивать или отдавать, сэкономят 90 лямов :)
Наоборот. У Барсов денег вагон и они хотят их платить, но не могут. А тут легальный спопоб отвалить кучу бабла. В клубе с радостью оставили Раду вне игры и заплатили бы ему.
+2
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Олег
Ответ dmitriy1981
Мне кажется, если Радулову не дать бонус, он сам его отберёт
Этот может легко.
+3
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Дима Миронов
не верит в победу в кубке,за кубок АК барс ему бы втройне заплатил)
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-2
-2
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Алексей Чугуев
Ответ Габорик
Думается, менеджмент Ак Барса будет радоваться, если Буше будет забивать или отдавать, сэкономят 90 лямов :)
У вас, вроде, первое звено не приехало
+3
-1
+2
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Волк16
ради денег и играет Саня, тут кто откажется? все люди
+7
-4
+3
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Ферзь на р1
Сегодня Радулова увидим в таком огне чувствую, что за ним не лицезрели никогда, никакие игры в НХЛ, никакие ПО не сравниваться, что сегодня будет Радулов шороху наводить на льду, чтоб выбить 90 мультов))) как с цепи сорвётся )
+10
-4
+6
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Makaveli The-Don-Killuminati
Ответ Габорик
Думается, менеджмент Ак Барса будет радоваться, если Буше будет забивать или отдавать, сэкономят 90 лямов :)
Он же в Омске
+5
-3
+2
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Габорик
Думается, менеджмент Ак Барса будет радоваться, если Буше будет забивать или отдавать, сэкономят 90 лямов :)
+17
-6
+11
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Andy
Боец!
+2
-5
-3
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Andreir888
Серьёзный стимул!))
+1
0
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dmitriy1981
Мне кажется, если Радулову не дать бонус, он сам его отберёт
+23
-3
+20
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