«Динамо» Минск отыгралось с 0:2, но проиграло «Автомобилисту» по буллитам

«Автомобилист» победил минское «Динамо» в игре КХЛ.

«Автомобилист » одержал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

По ходу матча команда тренера Дмитрия Квартальнова отыгралась с 0:2, но в итоге уступила по буллитам.

Решающий буллит забросил Анатолий Голышев .

На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 41 баллом в 36 играх.

«Динамо » идет 3-м на Западе с 49 очками после 34 матчей.