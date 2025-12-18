«Динамо» Минск отыгралось с 0:2, но проиграло «Автомобилисту» по буллитам
«Автомобилист» победил минское «Динамо» в игре КХЛ.
«Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
По ходу матча команда тренера Дмитрия Квартальнова отыгралась с 0:2, но в итоге уступила по буллитам.
Решающий буллит забросил Анатолий Голышев.
На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 41 баллом в 36 играх.
«Динамо» идет 3-м на Западе с 49 очками после 34 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
