Щитов считает Радулова главной звездой КХЛ: «Он опытный, раскрученный и яркий»

считает главной звездой Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Я с самого начала был уверен, что Радулов будет идти в числе лучших бомбардиров КХЛ. Кто-то утверждал, что он уже не тот игрок, что кот в мешке. А я говорил, что Радулов всегда заряжен на каждый матч, и таких ярких звезд у нас нет. Хорошо, что он вернулся в Россию. Радулов украшает лигу и ведет « » за собой.

– Радулов сможет выиграть гонку бомбардиров?

– У него есть все шансы. В каждой из оставшихся игр он может набирать одно-два очка, и партнеры будут активно помогать.

– Радулова можно считать главной звездой КХЛ?

– Я считаю его главной звездой. Он опытный, раскрученный, яркий. Радулова всегда обсуждают, во время матчей на него направлены камеры. Есть очень хорошие игроки, как Хайруллин, Яшкин и другие, но он именно ярче.

Радулов привлекает своими нестандартными действиями, эмоциями, заряженностью, – сказал бывший защитник клубов .