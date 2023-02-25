Радулов избежал серьезной травмы и вернется в состав «Ак Барса» к плей-офф («СЭ»)

избежал серьезной травмы и вернется в состав « » к плей-офф.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» форвард казанцев неудачно упал на руку и ушел в раздевалку.

Как сообщает « », 36-летний игрок вернется в состав команды к серии первого раунда Кубка Гагарина против «Нефтехимика».

В текущем сезоне Александр провел в КХЛ 61 матч и набрал 56 (24+32) очков – третий результат в лиге.

В последнем матче сезона казанский клуб сыграет с «Авангардом». Если Радулова вытеснят из тройки бомбардиров, он не получит бонус по контракту.