Радулов избежал серьезной травмы и вернется в состав «Ак Барса» к плей-офф («СЭ»)
Александр Радулов избежал серьезной травмы и вернется в состав «Ак Барса» к плей-офф.
В матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» форвард казанцев неудачно упал на руку и ушел в раздевалку.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 36-летний игрок вернется в состав команды к серии первого раунда Кубка Гагарина против «Нефтехимика».
В текущем сезоне Александр провел в КХЛ 61 матч и набрал 56 (24+32) очков – третий результат в лиге.
В последнем матче сезона казанский клуб сыграет с «Авангардом». Если Радулова вытеснят из тройки бомбардиров, он не получит бонус по контракту.
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