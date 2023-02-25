Радулов избежал серьезной травмы и вернется в состав «Ак Барса» к плей-офф («СЭ»)

Теги Ак Барс травмы Александр Радулов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Радулов избежал серьезной травмы и вернется в состав «Ак Барса» к плей-офф. 

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Металлурга» форвард казанцев неудачно упал на руку и ушел в раздевалку.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 36-летний игрок вернется в состав команды к серии первого раунда Кубка Гагарина против «Нефтехимика». 

В текущем сезоне Александр провел в КХЛ 61 матч и набрал 56 (24+32) очков – третий результат в лиге. 

В последнем матче сезона казанский клуб сыграет с «Авангардом». Если Радулова вытеснят из тройки бомбардиров, он не получит бонус по контракту

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2 комментария

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мик джагер
Может завтра выйдет???? Всё таки одно очко от Буше.... Отрыв....(Юлия Д.)
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Meny
Держись, Раду, хоккей без тебя - не хоккей )))
+2
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0
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