Радулов получит минимум 186 млн рублей при попадании в топ-3 по очкам в регулярке КХЛ

Теги Ак Барс рейтинги Александр Радулов КХЛ деньги Хоккей

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов может получить свыше 186 млн рублей за сезон.

По данным журналиста Артура Хайруллина, при попадании в топ-3 бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ 36-летнему нападающему будут положены 90 млн рублей бонуса, еще 80 млн рублей – это его оклад, 16 млн – 20%-й бонус, не попадающий под потолок зарплат.

Также Радулов может получить премии, связанные с участием в плей-офф КХЛ.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий казанцев набрал 54 (23+31) очка в 59 играх. Больше только у Дмитрия Яшкина из СКА и Тэйлора Бека из «Сибири» – по 55 результативных действий.

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7 комментариев

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Den_Qat
Несмотря на все негативные моменты, но конкуренция в чемпионате в этом сезоне в любом случае возросла. На Востоке так вообще мясорубка за 2-6 место. Да и за плей-офф ещё жива борьба. На Западе интрига поменьше, но в зоне плей-офф тоже всё интересно. Разве что СКА выделяется на Западе, но это давно не новость уже. Плей-офф будет жарким. Да, стало меньше легионеров. Да, уровень лиги, вероятно, просел. Но КХЛ всё ещё вторая лига мира после НХЛ. И для самых талантливых парней из КХЛ никакие двери за океан не закрыты. Показывай уровень - и тебя заметят. Для русских парней только дополнительный плюс - заявить о себе можно даже раньше
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Роман Сафетдинов
Да вот кто этот хоккей смотрит ? Вечные 1:1 2:1. Нхл коробку сделайте, будет интереснее . Скучно смотреть
Лучше футбольный мяч черного цвета введите, а то шайбу только на повторе можно увидеть
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-3
-3
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Олег Кузнецов
Когда мертвый Радулов в тройке лидеров КХЛ, это говорит только об уровне КХЛ.....
+3
-3
0
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Кеша
Долг платежом красен. Обещали -платите. Радулов лидер команды .
+2
-2
0
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Эд..19
Пошли набросы, как почуяли, что АБ сейчас набрал силу и реально претендует на титул )) Заметьте, что новость не в прошлом году появилась, а когда АБ встал на первое место и с большим запасом. Источник же с репутацией ниже плинтуса. У него Хартли уже вылетал в Казань на смену Знарку ))))
+1
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-3
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Роман Сафетдинов
Да вот кто этот хоккей смотрит ? Вечные 1:1 2:1. Нхл коробку сделайте, будет интереснее . Скучно смотреть
+15
-3
+12
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KSA1985
Потолок, потолок, а Радулов почти бюджет Северстали уволок
+31
-1
+30
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