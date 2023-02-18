Радулов получит минимум 186 млн рублей при попадании в топ-3 по очкам в регулярке КХЛ

Форвард « » может получить свыше 186 млн рублей за сезон.

По данным журналиста Артура Хайруллина, при попадании в топ-3 бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ 36-летнему нападающему будут положены 90 млн рублей бонуса, еще 80 млн рублей – это его оклад, 16 млн – 20%-й бонус, не попадающий под потолок зарплат.

Также Радулов может получить премии, связанные с участием в плей-офф КХЛ.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий казанцев набрал 54 (23+31) очка в 59 играх. Больше только у Дмитрия Яшкина из СКА и Тэйлора Бека из «Сибири» – по 55 результативных действий.