Воробьев про 1:2 с «Салаватом»: «Хорошая игра уровня плей-офф, борьба за каждый метр. У «Металлурга» чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).
– Хорошая игра уровня плей-офф, где за каждый метр была борьба. Движение, броски, обе команды отдавались до конца. Чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет. Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту».
– Кто будет у вас основным вратарем в плей-офф?
– Есть мысли, но мало кто о текущих планах рассказывает сейчас, в преддверии плей-офф.
– Что подумали, когда увидели, что Василий Кошечкин бросил по пустым воротам?
– Было бы неплохо, если бы забил: у вратаря из НХЛ же получилось, – сказал Воробьев.
С победой.
По моему авто лучше Сибири.
Посмотрим.