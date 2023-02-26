Воробьев про 1:2 с «Салаватом»: «Хорошая игра уровня плей-офф, борьба за каждый метр. У «Металлурга» чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев Василий Кошечкин КХЛ Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).

– Хорошая игра уровня плей-офф, где за каждый метр была борьба. Движение, броски, обе команды отдавались до конца. Чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет. Готовимся к плей-офф, к «Автомобилисту».

– Кто будет у вас основным вратарем в плей-офф?

– Есть мысли, но мало кто о текущих планах рассказывает сейчас, в преддверии плей-офф.

– Что подумали, когда увидели, что Василий Кошечкин бросил по пустым воротам?

– Было бы неплохо, если бы забил: у вратаря из НХЛ же получилось, – сказал Воробьев.

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13 комментариев

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Олег
Ответ крок 58
Сибирь.. ну их… какие то непредсказуемые)).. а авто по зубам.. а там, глядишь, и разыграемся
Полностью согласен.
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крок 58
Ответ Олег
Вопросов много по игре, Уфа могла больше забивать. По моему авто лучше Сибири. Посмотрим.
Сибирь.. ну их… какие то непредсказуемые)).. а авто по зубам.. а там, глядишь, и разыграемся
+1
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крок 58
Ответ fregat96
Мы тоже в Екб думаем, что Ммг проходимый вариант и уж точно лучше, чем Ава, СЮ и... Сибирь. Вот же как вам и нам повезло!))) Тем интересней будет.
Ну да.. из указанной вами четверки… )) при всем уважении к Авто… и для ммг в сегодняшнем состоянии-нормальный вариант.. а там надеюсь взбодримся…
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Stepan Moris
Ответ крок 58
Ну как нет вопросов, Степан?! Гол-все к одному борту свалились.. явная ошибка..негожая для ммг.. (
Гол - это ошибка, согласен, но по-мне, сегодня их было не так много. Я про основное время. В овертайме сплошная ошибка и 5 на буллитах. У нас отрицательный показатель как по игре вне основного времени, так и по послематчевым броскам, а это, как мне кажется и есть показатель исполнителей.
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Олег
Ответ Ильнур Муллагалиев
Это ещё СЮ мало бросает в большинстве, исход мог бы и крупнее
Сю бросал нормально, в завершение не хватало везение.
С победой.
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fregat96
Ответ крок 58
Ну так то нормальный авто вариант.. проходимый.. а в овере да.. просто размазывали… и буллиты-Егорка более менее же бил! Куда все делось…
Мы тоже в Екб думаем, что Ммг проходимый вариант и уж точно лучше, чем Ава, СЮ и... Сибирь. Вот же как вам и нам повезло!))) Тем интересней будет.
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Александр Васильев
Ответ крок 58
Ну как нет вопросов, Степан?! Гол-все к одному борту свалились.. явная ошибка..негожая для ммг.. (
Да, здесь грубейшая ошибка у магнитов была. Все собрались на левой стороне, а Пустозёров стоял, "курил" в одиночестве у ворот и спокойно забросил шайбу после паса Хмелевски.
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Ильнур Муллагалиев
Это ещё СЮ мало бросает в большинстве, исход мог бы и крупнее
+1
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Олег
Вопросов много по игре, Уфа могла больше забивать.
По моему авто лучше Сибири.
Посмотрим.
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крок 58
Ответ Stepan Moris
По игре в основное время серьезных вопросов нет, ту скорее не повезло, но игра в овертайме это нечто. Лихо Козлов Воробьева переиграл. 5 минут возил Салават Магнитку по зоне. Буллиты отдельная тема. Неужели исполнители Металлурга настолько корявые, что кроме бросков во вратаря или мимо ворот ничего придумать не могут? Лайпсик попробовал изобразить, но получилось то, что получилось. Впереди Авто, не подведи КОМАНДА!!!
Ну как нет вопросов, Степан?! Гол-все к одному борту свалились.. явная ошибка..негожая для ммг.. (
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крок 58
Ответ Stepan Moris
По игре в основное время серьезных вопросов нет, ту скорее не повезло, но игра в овертайме это нечто. Лихо Козлов Воробьева переиграл. 5 минут возил Салават Магнитку по зоне. Буллиты отдельная тема. Неужели исполнители Металлурга настолько корявые, что кроме бросков во вратаря или мимо ворот ничего придумать не могут? Лайпсик попробовал изобразить, но получилось то, что получилось. Впереди Авто, не подведи КОМАНДА!!!
Ну так то нормальный авто вариант.. проходимый.. а в овере да.. просто размазывали… и буллиты-Егорка более менее же бил! Куда все делось…
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Ильнур Муллагалиев
Спасибо Метеллургу за игру, хорошая игра и сильная команда. Но Салавату повезло больше на буллитах. СЮ с победой, и удачи В ПО
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Stepan Moris
По игре в основное время серьезных вопросов нет, ту скорее не повезло, но игра в овертайме это нечто. Лихо Козлов Воробьева переиграл. 5 минут возил Салават Магнитку по зоне. Буллиты отдельная тема. Неужели исполнители Металлурга настолько корявые, что кроме бросков во вратаря или мимо ворот ничего придумать не могут? Лайпсик попробовал изобразить, но получилось то, что получилось. Впереди Авто, не подведи КОМАНДА!!!
+4
-1
+3
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