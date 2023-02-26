Воробьев про 1:2 с «Салаватом»: «Хорошая игра уровня плей-офф, борьба за каждый метр. У «Металлурга» чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2 Б).

– Хорошая игра уровня плей-офф, где за каждый метр была борьба. Движение, броски, обе команды отдавались до конца. Чуть не получилось на буллитах, но их больше не будет. Готовимся к плей-офф, к « ».

– Кто будет у вас основным вратарем в плей-офф?

– Есть мысли, но мало кто о текущих планах рассказывает сейчас, в преддверии плей-офф.

– Что подумали, когда увидели, что Василий Кошечкин бросил по пустым воротам?

– Было бы неплохо, если бы забил: у вратаря из НХЛ же получилось, – сказал Воробьев.