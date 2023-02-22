Ларионов о календаре КХЛ: «У «Торпедо» 5 игр через день, 4 – на выезде, 2 – на Востоке. Дико и уму непостижимо. ЧМ нет, никуда не спешим, как требовать отдачи от не восстановившихся ребят?»

Теги Авангард ЦСКА Северсталь Трактор Торпедо Сборная России по хоккею Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Игорь Ларионов критически высказался в адрес КХЛ из-за календаря матчей.

Об этом главный тренер «Торпедо» заявил на пресс-конференции после игры с «Северсталью» (2:3).

– После матча с ЦСКА, который был сыгран в экспериментальном составе, сегодня «Торпедо» вернулось в более классический состав. Нет молодых игроков, нет защитников в нападении. Почему так?

– Нам нужно было прокрутить людей, которые не играли. Марк Марин трудился 2-3 недели, и это непростая доля, когда ты хочешь играть, а команда на ходу. Главное – не опускать руки.

Дальше – Кирилл Стеклов, молодой парень, есть возможность дать парню поиграть. Мы находимся в плей-офф и не стараемся занять удобное место в таблице. Дальше – Андрей Белевич, который пропустил несколько матчей, тоже необходимо войти обратно в колею. Кирилл Воронин, Ю Сато давно не играл.

Тренироваться некогда. У нас сумасшедший календарь, который КХЛ организовала нам. Пять игр через день, из них – четыре на выезде, последние две – на Востоке. И через два дня после приезда мы начинаем первый матч [плей-офф] дома. Это просто уму непостижимо.

Как люди думают о здоровье игроков? Это просто дико для меня. Мы никуда не спешим. У нас нет чемпионата мира.

О чем люди думают, когда составляют [календарь]? Надо спокойно обсудить и сделать так, чтобы здоровье игроков было превыше всего. Приходится изворачиваться.

Мы перенесли игру с «Трактором» на 14:30 вместо 17:00 местного времени. И попросили перенести рейс самолета с 21 часа на 19 часов, чтобы ребята могли приехать вовремя и поспать нормально. Мы даже там не нашли поддержку.

Мы вылетаем в 9 часов и приедем в Нижний Новгород в три часа утра. Это неправильно. Как мы сейчас приехали из Москвы. Приехали в полчетвертого утра. Ну как? Как можно требовать отдачи от ребят, который даже не восстановились? – сказал Ларионов.

18 февраля «Торпедо» сыграло против «Динамо» в Минске (3:2), 20 февраля – в Москве против ЦСКА (3:8), 22 февраля – в Нижнем Новгороде с «Северсталью», 24 февраля нижегородцы встретятся с «Авангардом» в Омске, 26 февраля – с «Трактором» в Челябинске.

13 комментариев

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гузяка
Ответ marshal .masha
У СКА с 12 февраля по 28 февраля, а это 17 дней всего 4 игры, 2 из них с китайцами и Сочи) и 5 дней перед ПО без игр . Единственная команда лиги с таким графиком. Случайно видать так выпало)))?
Я же написал, что стоял матч с Барысом 25 февраля, и его перенесли на другой февральский день, чтобы был вменяемый выезд Омск - Астана, а не Сочи - Астана. Исправили ошибку, перенесли, когда уже не было сомнений, кто возьмет регулярку. Ну отправил бы СКА, которому ничего не нужно, второй состав в Астану, что бы от этого изменилось? Ну и если СКА раньше заканчивает, значит и регулярку провел в более напряженном графике, не так ли?)
А глобально Ларионов прав в том, что заканчивать хорошо бы позже. Но забывает сразу о нескольких важных вещах. Во-первых, контракты у игроков до 30 апреля, и переподписать вообще всех на ту же зарплату, чтобы уложиться в потолок, - не такая простая задача. Во-вторых, чемпионата мира у нас нет, но в Лиге почти сотня легионеров, у которых он вполне может быть. В-третьих, чемпионата мира у нас нет, но из ИИХФ мы пока не выходили. А по регламенту все национальные чемпионаты должны быть завершены до опреленной даты. Чтобы играть в мае, нужно или выйти из ИИХФ, или подписывать с ними какую-то допку, на что они никогда не пойдут.
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Эдуард Тимашев
Ответ marshal .masha
Так самое интересное, что именно Ларионов говорил, что 68 игр маловато, надо больше)
Надо внимательно слушать, а не местом на котором сидишь! Сказано было что необходимо увеличить количество игр и начинать сезон в сентябре и заканчивать в июне!
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marshal .masha
Ответ гузяка
У СКА был совершенно идиотский выезд Сочи - Астана перед плей-офф. Удалось перенести Барыс с 25 числа на восточный выезд, но получился такой же гостевой четверник по Востоку Омск - Казань - Екатеринбург - Астана с матчами через день.
У СКА с 12 февраля по 28 февраля, а это 17 дней всего 4 игры, 2 из них с китайцами и Сочи) и 5 дней перед ПО без игр . Единственная команда лиги с таким графиком. Случайно видать так выпало)))?
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гузяка
Ответ marshal .masha
Под СКА перед плей-офф конечно график подогнали, и сейчас игр мало и закончат 23 февраля регулярку и будут иметь больше времени на подготовку к ПО, ну а остальных команд графики особо не отличаются. У Ак Барса вон перед самым ПО самая тяжёлая поездка на Восток и спаренные игры
У СКА был совершенно идиотский выезд Сочи - Астана перед плей-офф. Удалось перенести Барыс с 25 числа на восточный выезд, но получился такой же гостевой четверник по Востоку Омск - Казань - Екатеринбург - Астана с матчами через день.
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marshal .masha
Ответ Эд..19
Все играют через день. Никто не ропщет. Хотели же, как в НХЛ - там тоже через день, и по две игры за два дня не редкость - получите, как в НХЛ )) Но лично я против того, чтобы всё тащили из НХЛ. До КХЛ был чёткий ритмичный туровый календарь: две игры в гостях, три дня - перерыв, две игры дома. Нет, надо было всё сломать. Ну не ропщите теперь, раз согласны были с таким календарём, когда подписывали его перед сезоном.
Так самое интересное, что именно Ларионов говорил, что 68 игр маловато, надо больше)
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marshal .masha
Ответ Кеша
Наконец -то о беспределе календаря в угоду одной команде сказал беспрекословный авторитет . Теперь попробуйте оспорить ! Игорь Николаевич , выверните всю изнанку . Пусть подумают . Я тоже слежу за календарем . У Динамо четыре игры на выезде через день , а у СКА (в это де время) за 10 дней три игры .
Под СКА перед плей-офф конечно график подогнали, и сейчас игр мало и закончат 23 февраля регулярку и будут иметь больше времени на подготовку к ПО, ну а остальных команд графики особо не отличаются. У Ак Барса вон перед самым ПО самая тяжёлая поездка на Восток и спаренные игры
+4
-3
+1
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Иван Павлов
Ответ Under
"У нас нет чемпионата мира" тег - чемпионат мира логично, чо
- Чемпионат Мира видишь?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
+2
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Rjcnbr
Ответ Эд..19
Все играют через день. Никто не ропщет. Хотели же, как в НХЛ - там тоже через день, и по две игры за два дня не редкость - получите, как в НХЛ )) Но лично я против того, чтобы всё тащили из НХЛ. До КХЛ был чёткий ритмичный туровый календарь: две игры в гостях, три дня - перерыв, две игры дома. Нет, надо было всё сломать. Ну не ропщите теперь, раз согласны были с таким календарём, когда подписывали его перед сезоном.
Да просто не надо так рано регулярку заканчивать, вот и пропадут все проблемы
+3
-1
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marshal .masha
Ответ Кеша
Наконец -то о беспределе календаря в угоду одной команде сказал беспрекословный авторитет . Теперь попробуйте оспорить ! Игорь Николаевич , выверните всю изнанку . Пусть подумают . Я тоже слежу за календарем . У Динамо четыре игры на выезде через день , а у СКА (в это де время) за 10 дней три игры .
У всей лиги такой график и бывает больше , чем пять игр через день на разных отрезках, чего сопли то пускать. То Ларионов требовал больше игр, а как стали проигрывать причины ищет.
+2
-3
-1
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Эд..19
Все играют через день. Никто не ропщет. Хотели же, как в НХЛ - там тоже через день, и по две игры за два дня не редкость - получите, как в НХЛ ))
Но лично я против того, чтобы всё тащили из НХЛ. До КХЛ был чёткий ритмичный туровый календарь: две игры в гостях, три дня - перерыв, две игры дома. Нет, надо было всё сломать. Ну не ропщите теперь, раз согласны были с таким календарём, когда подписывали его перед сезоном.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Наконец -то о беспределе календаря в угоду одной команде сказал беспрекословный авторитет . Теперь попробуйте оспорить ! Игорь Николаевич , выверните всю изнанку . Пусть подумают . Я тоже слежу за календарем . У Динамо четыре игры на выезде через день , а у СКА (в это де время) за 10 дней три игры .
+13
-2
+11
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Дядя Федор Макларен
Торпедо из Москвы через Екат что ли летело? И как можно не договориться сдвинуть чартер? Какой-то сюр
+1
0
+1
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Under
"У нас нет чемпионата мира"
тег - чемпионат мира
логично, чо
+4
0
+4
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