Ларионов о календаре КХЛ: «У «Торпедо» 5 игр через день, 4 – на выезде, 2 – на Востоке. Дико и уму непостижимо. ЧМ нет, никуда не спешим, как требовать отдачи от не восстановившихся ребят?»

критически высказался в адрес из-за календаря матчей.

Об этом главный тренер « » заявил на пресс-конференции после игры с «Северсталью» (2:3).

– После матча с , который был сыгран в экспериментальном составе, сегодня «Торпедо» вернулось в более классический состав. Нет молодых игроков, нет защитников в нападении. Почему так?

– Нам нужно было прокрутить людей, которые не играли. Марк Марин трудился 2-3 недели, и это непростая доля, когда ты хочешь играть, а команда на ходу. Главное – не опускать руки.

Дальше – Кирилл Стеклов, молодой парень, есть возможность дать парню поиграть. Мы находимся в плей-офф и не стараемся занять удобное место в таблице. Дальше – Андрей Белевич, который пропустил несколько матчей, тоже необходимо войти обратно в колею. Кирилл Воронин, Ю Сато давно не играл.

Тренироваться некогда. У нас сумасшедший календарь, который КХЛ организовала нам. Пять игр через день, из них – четыре на выезде, последние две – на Востоке. И через два дня после приезда мы начинаем первый матч [плей-офф] дома. Это просто уму непостижимо.

Как люди думают о здоровье игроков? Это просто дико для меня. Мы никуда не спешим. У нас нет чемпионата мира.

О чем люди думают, когда составляют [календарь]? Надо спокойно обсудить и сделать так, чтобы здоровье игроков было превыше всего. Приходится изворачиваться.

Мы перенесли игру с « » на 14:30 вместо 17:00 местного времени. И попросили перенести рейс самолета с 21 часа на 19 часов, чтобы ребята могли приехать вовремя и поспать нормально. Мы даже там не нашли поддержку.

Мы вылетаем в 9 часов и приедем в Нижний Новгород в три часа утра. Это неправильно. Как мы сейчас приехали из Москвы. Приехали в полчетвертого утра. Ну как? Как можно требовать отдачи от ребят, который даже не восстановились? – сказал Ларионов.

18 февраля « » сыграло против « » в Минске (3:2), 20 февраля – в Москве против ЦСКА (3:8), 22 февраля – в Нижнем Новгороде с «Северсталью», 24 февраля нижегородцы встретятся с « » в Омске, 26 февраля – с «Трактором» в Челябинске.