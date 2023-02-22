Ларионов о календаре КХЛ: «У «Торпедо» 5 игр через день, 4 – на выезде, 2 – на Востоке. Дико и уму непостижимо. ЧМ нет, никуда не спешим, как требовать отдачи от не восстановившихся ребят?»
Игорь Ларионов критически высказался в адрес КХЛ из-за календаря матчей.
Об этом главный тренер «Торпедо» заявил на пресс-конференции после игры с «Северсталью» (2:3).
– После матча с ЦСКА, который был сыгран в экспериментальном составе, сегодня «Торпедо» вернулось в более классический состав. Нет молодых игроков, нет защитников в нападении. Почему так?
– Нам нужно было прокрутить людей, которые не играли. Марк Марин трудился 2-3 недели, и это непростая доля, когда ты хочешь играть, а команда на ходу. Главное – не опускать руки.
Дальше – Кирилл Стеклов, молодой парень, есть возможность дать парню поиграть. Мы находимся в плей-офф и не стараемся занять удобное место в таблице. Дальше – Андрей Белевич, который пропустил несколько матчей, тоже необходимо войти обратно в колею. Кирилл Воронин, Ю Сато давно не играл.
Тренироваться некогда. У нас сумасшедший календарь, который КХЛ организовала нам. Пять игр через день, из них – четыре на выезде, последние две – на Востоке. И через два дня после приезда мы начинаем первый матч [плей-офф] дома. Это просто уму непостижимо.
Как люди думают о здоровье игроков? Это просто дико для меня. Мы никуда не спешим. У нас нет чемпионата мира.
О чем люди думают, когда составляют [календарь]? Надо спокойно обсудить и сделать так, чтобы здоровье игроков было превыше всего. Приходится изворачиваться.
Мы перенесли игру с «Трактором» на 14:30 вместо 17:00 местного времени. И попросили перенести рейс самолета с 21 часа на 19 часов, чтобы ребята могли приехать вовремя и поспать нормально. Мы даже там не нашли поддержку.
Мы вылетаем в 9 часов и приедем в Нижний Новгород в три часа утра. Это неправильно. Как мы сейчас приехали из Москвы. Приехали в полчетвертого утра. Ну как? Как можно требовать отдачи от ребят, который даже не восстановились? – сказал Ларионов.
18 февраля «Торпедо» сыграло против «Динамо» в Минске (3:2), 20 февраля – в Москве против ЦСКА (3:8), 22 февраля – в Нижнем Новгороде с «Северсталью», 24 февраля нижегородцы встретятся с «Авангардом» в Омске, 26 февраля – с «Трактором» в Челябинске.
А глобально Ларионов прав в том, что заканчивать хорошо бы позже. Но забывает сразу о нескольких важных вещах. Во-первых, контракты у игроков до 30 апреля, и переподписать вообще всех на ту же зарплату, чтобы уложиться в потолок, - не такая простая задача. Во-вторых, чемпионата мира у нас нет, но в Лиге почти сотня легионеров, у которых он вполне может быть. В-третьих, чемпионата мира у нас нет, но из ИИХФ мы пока не выходили. А по регламенту все национальные чемпионаты должны быть завершены до опреленной даты. Чтобы играть в мае, нужно или выйти из ИИХФ, или подписывать с ними какую-то допку, на что они никогда не пойдут.
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
Но лично я против того, чтобы всё тащили из НХЛ. До КХЛ был чёткий ритмичный туровый календарь: две игры в гостях, три дня - перерыв, две игры дома. Нет, надо было всё сломать. Ну не ропщите теперь, раз согласны были с таким календарём, когда подписывали его перед сезоном.
тег - чемпионат мира
логично, чо