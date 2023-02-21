Гатиятулин о победе над минским «Динамо»: «Важные 2 очка. Отмечу характер и самоотдачу «Трактора»

Теги Трактор Динамо Минск КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Главный тренер «Трактора» прокомментирован победу над минским «Динамо» (3:2 Б).

– Непростой матч. Игры в Минске всегда проходят непросто. Хорошо провели первый период, во втором чуть стали заигрываться, сбавили в движении, у соперника где-то пошли контратаки. Третий период был непростой.

Получили ненужные удаления, пришлось отыграть в меньшинстве концовку и начало овертайма. Здорово ребята сыграли, правильно и самоотверженно.

Одержали важную победу по буллитам. Важные два очка. Сегодня стояла задача взять два очка, мы ее выполнили. Отмечу всю команду – в первую очередь характер и самоотдачу.

– У вас осталось два важных матча до конца регулярного чемпионата. Над чем нужно работать, чтобы не допустить такой же ситуации, что в конце третьего периода сегодня?

– Это игровая дисциплина. Ребята сами все понимают. Где-то соперник вынуждает ошибаться. Нужно играть короткие смены, чтобы не уставать. Ошибки идут от усталости. Также важен контроль шайбы. Вперед забегать не буду. Следующий матч для нас самый важный.

– Сегодня на трибунах было несколько болельщиков из Челябинска.

– Хотел бы их поблагодарить. Как дома, так и в каждом городе на выезде у нас есть поддержка. Ребята это слышат и чувствуют, стараются радовать наших болельщиков. У нас непростой сезон, но они всегда рядом с нами. За это им огромное спасибо, – сказал Анвар Гатиятулин.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Ответ YashinV
Договорняк?, голову включи 2 штанги у Минска в концовке умудрится надо так точно попасть ,чтобы в ворота не залетело
Как можно было здесь не увидеть иронию - ума не приложу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YashinV
Ответ Сергей Орлов
Скатали договорняк и думаете никто не заметил?)
Договорняк?, голову включи
2 штанги у Минска в концовке
умудрится надо так точно попасть ,чтобы в ворота не залетело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Скатали договорняк и думаете никто не заметил?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Скорпион83
Болельщиков точно везде хватает, мы есть везде хоть и не всегда на аренах, но нас за пределами области не меньше чем дома😉
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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