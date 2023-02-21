Гатиятулин о победе над минским «Динамо»: «Важные 2 очка. Отмечу характер и самоотдачу «Трактора»
Главный тренер «Трактора» прокомментирован победу над минским «Динамо» (3:2 Б).
– Непростой матч. Игры в Минске всегда проходят непросто. Хорошо провели первый период, во втором чуть стали заигрываться, сбавили в движении, у соперника где-то пошли контратаки. Третий период был непростой.
Получили ненужные удаления, пришлось отыграть в меньшинстве концовку и начало овертайма. Здорово ребята сыграли, правильно и самоотверженно.
Одержали важную победу по буллитам. Важные два очка. Сегодня стояла задача взять два очка, мы ее выполнили. Отмечу всю команду – в первую очередь характер и самоотдачу.
– У вас осталось два важных матча до конца регулярного чемпионата. Над чем нужно работать, чтобы не допустить такой же ситуации, что в конце третьего периода сегодня?
– Это игровая дисциплина. Ребята сами все понимают. Где-то соперник вынуждает ошибаться. Нужно играть короткие смены, чтобы не уставать. Ошибки идут от усталости. Также важен контроль шайбы. Вперед забегать не буду. Следующий матч для нас самый важный.
– Сегодня на трибунах было несколько болельщиков из Челябинска.
– Хотел бы их поблагодарить. Как дома, так и в каждом городе на выезде у нас есть поддержка. Ребята это слышат и чувствуют, стараются радовать наших болельщиков. У нас непростой сезон, но они всегда рядом с нами. За это им огромное спасибо, – сказал Анвар Гатиятулин.
2 штанги у Минска в концовке
умудрится надо так точно попасть ,чтобы в ворота не залетело