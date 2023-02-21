Вудкрофт про 2:3 с «Трактором»: «Динамо» сделало достаточно для победы, но не удалось взять верх»

Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча с « » (2:3 Б).

«Вначале мы выглядели очень нервными, очень медленно вкатывались в матч. В результате – две пропущенные шайбы. Дали сопернику использовать свои моменты, много откатывались назад. По ходу встречи пришлось выцарапывать свою игру и выкарабкиваться из этой ситуации.

Во втором периоде были моменты. За семь-восемь минут до конца мы нашли свою игру, обрели уверенность и начали лучше действовать. В третьем периоде продолжили создавать моменты, показали хороший характер. Последние 30 минут был хороший хоккей.

Много моментов было в овертайме, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Расстроены исходом сегодняшнего матча. Сделали достаточно для победы, но не удалось взять верх. Сейчас отдохнём и будем готовиться к следующей важной игре», – сказал главный тренер минского « ».